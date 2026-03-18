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Acusan a hombre de cobrar $1,700 a cliente de 80 años por unas rejas que nunca instaló

Daniel Gómez Torres, residente en Sabana Grande, enfrenta cargos por maltrato de una persona de edad avanzada

18 de marzo de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una foto de archivo de una instalación de rejas. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre enfrenta cargos por el delito de maltrato a personas de edad avanzada tras presuntamente cobrar dinero para la instalación de rejas en una residencia en Lajas, trabajo que no completó ni reembolsó.

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Así lo aseguró la Policía de Puerto Rico, quien identificó al imputado como Daniel Gómez Torres, de 38 años y vecino de Sabana Grande, quien enfrentó el martes la vista de determinación de causa para arresto.

En la audiencia, la jueza Dayana I. Valentine Rodríguez, del Tribunal de Mayagüez, evaluó la prueba presentada por la fiscal Marilitza Jiménez y determinó causa para arresto, fijando una fianza de $20,000.

La Policía confirmó que Gómez Torres prestó la fianza, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica (grillete) hasta el inicio de la vista preliminar, que estaba pautada para el próximo 30 de marzo.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, el 10 de octubre de 2025, el perjudicado, un adulto mayor de 80 años y vecino de Lajas, presuntamente entregó a Gómez Torres $1,700 en efectivo como depósito, respaldado por un recibo, para la instalación de rejas en su residencia. No obstante, el costo total del trabajo ascendía a $3,400.

Sin embargo, la investigación policial revela que el trabajo no fue realizado ni se devolvió el dinero. Ante esta situación y tras múltiples gestiones infructuosas, el perjudicado presentó la denuncia ante la Policía.

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Breaking NewsTribunalesPolicía de Puerto RicoSeguridadCICLajasSabana Grande
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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