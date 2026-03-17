Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía pide ayuda para identificar a persona hallada calcinada dentro de un auto en Morovis

El caso se reportó el 10 de marzo en el kilómetro 4.0 de la PR-145, en el sector Ventana, informó la Uniformada

17 de marzo de 2026 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vehículo, que fue consumido por las llamas en Morovis, había sido robado en el área de Santurce, confirmó la Policía. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda para identificar el cuerpo de una persona hallada el 10 de marzo dentro de un vehículo en el kilómetro 4.0 de la PR-145, sector Ventana en el municipio de Morovis.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo que era consumido por las llamas en la mencionada zona.

Al llegar a la escena, personal del Negociado de Bomberos logró extinguir el fuego y, al inspeccionar el interior del auto Kia Soul gris claro, modelo 2019, encontraron el cuerpo totalmente calcinado.

La Policía confirmó que el vehículo había sido reportado como hurtado en el área de Santurce, San Juan.

A tales fines, la Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude a la identificación o al esclarecimiento de este asesinato, a comunicarse de manera confidencial con la agente investigadora Joyce M. Moody González y/o los agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo al 787-878-4000, extensiones 1512 o 1513.

También pueden llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.

“Toda llamada será tratada bajo estricta confidencialidad”, puntualizó la Uniformada.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMorovisSeguridadCICDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: