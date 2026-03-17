Policía pide ayuda para identificar a persona hallada calcinada dentro de un auto en Morovis

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda para identificar el cuerpo de una persona hallada el 10 de marzo dentro de un vehículo en el kilómetro 4.0 de la PR-145, sector Ventana en el municipio de Morovis.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron en horas de la madrugada cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo que era consumido por las llamas en la mencionada zona.

Al llegar a la escena, personal del Negociado de Bomberos logró extinguir el fuego y, al inspeccionar el interior del auto Kia Soul gris claro, modelo 2019, encontraron el cuerpo totalmente calcinado.

La Policía confirmó que el vehículo había sido reportado como hurtado en el área de Santurce, San Juan.

A tales fines, la Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude a la identificación o al esclarecimiento de este asesinato, a comunicarse de manera confidencial con la agente investigadora Joyce M. Moody González y/o los agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo al 787-878-4000, extensiones 1512 o 1513.

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También pueden llamar a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020.