Identifican a mujer que falleció tras ser arrollada en la PR-2 en Bayamón

Una mujer murió en la mañana del martes luego de ser atropellada en un accidente de tránsito reportado en la carretera PR-2, frente al restaurante El Pollito, en Bayamón, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la mujer estaba cruzando la mencionada vía de rodaje, desde un área verde hacia los predios del centro comercial de Santa Rosa, cuando fue impactada por el conductor de una guagua tipo van.

Tras el accidente, una llamada recibida a las 8:41 a.m. en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los paramédicos brindaron asistencia a la mujer, identificada como María Robles Domínguez, de 70 años.

Acto seguido, la fémina fue trasladada en ambulancia hasta la sala de emergencias de un hospital, donde un médico de turno confirmó el fallecimiento.

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Descartan vínculo de guagua con la AMA

Aunque tras conocerse el accidente comenzó a circular en redes sociales que una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) había provocado el choque, la agencia descartó cualquier vínculo.

El presidente de la AMA, Luis González Rosario, expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y aclaró que la unidad de la agencia que se encontraba en el lugar no tuvo algo que ver con lo sucedido.

“Nos solidarizamos con la familia ante esta irreparable pérdida y reconocemos la sensibilidad que reviste este tipo de situaciones. Desde el primer momento en que tuvimos conocimiento del incidente, activamos nuestros protocolos internos para recopilar información”, dijo.