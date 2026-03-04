Muere peatón tras ser impactado por un vehículo en Lares

Un peatón falleció en la mañana de este miércoles tras ser arrollado en la carretera 453, kilómetro 4, en el barrio Piletas, en Lares, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, mientras el conductor de un vehículo transitaba por la carretera antes mencionada, impactó a un peatón que se encontraba en la vía de rodaje.

Como resultado del choque, el peatón sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Las autoridades indicaron que personal de emergencias médicas acudió a la escena, donde certificaron la ausencia de signos vitales de la víctima.