NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere peatón tras ser impactado por un vehículo en Lares

El choque ocurrió en la carretera 453, en el barrio Piletas

4 de marzo de 2026 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del Área de Utuado, en unión al personal de Servicios Técnicos, investigan los hechos. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón falleció en la mañana de este miércoles tras ser arrollado en la carretera 453, kilómetro 4, en el barrio Piletas, en Lares, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, mientras el conductor de un vehículo transitaba por la carretera antes mencionada, impactó a un peatón que se encontraba en la vía de rodaje.

Como resultado del choque, el peatón sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Las autoridades indicaron que personal de emergencias médicas acudió a la escena, donde certificaron la ausencia de signos vitales de la víctima.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras del Área de Utuado, en unión al personal de Servicios Técnicos, investigan los hechos.

Breaking News, Policía de Puerto Rico, Lares, Accidentes de Tránsito, Peatón arrollado
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Periodista de Breaking News
