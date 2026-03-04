Bomberos intentan controlar un incendio de grandes proporciones en Dorado

Un incendio de grandes proporciones fue reportado en horas de la madrugada de este miércoles en instalaciones en Dorado.

Personal del Negociado de Bomberos intentaba controlar las llamas que consumían las instalaciones de la compañía Puerto Rico Pallets Recycling, que se dedica al reciclaje de “paletas” de madera que se usan para el movimiento de mercancía.

El capitán Javish Collazo, del Negociado de Bomberos, indicó que fueron alertados sobre el incendio a eso de las 2:55 a.m.

Indicó que operan unidades de Dorado, Bayamón, Corozal, Toa Alta, Hato Rey, Unidad Marítima, en un intento de que el fuego no alcance un taller de hojalatería que está cercano y las líneas de gas que están en el área.

“Estamos trabajando para controlarlo”, dijo Collazo, en entrevista con TeleOnce. “El problema que tenemos es el abasto de agua”, agregó Collazo, quien fue comisionado de Bomberos bajo la administración de Pedro Pierluisi. “Tenemos solamente una fuente de agua”.

Fuego en las instalaciones de Puerto Rico Pallet Recycling en Dorado. (Suministrada)

Señaló que tienen camiones cisterna del Municipio de Dorado, Toa Baja y Bayamón.