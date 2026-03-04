Opinión
Bomberos intentan controlar un incendio de grandes proporciones en Dorado

Un oficial indicó que experimentan falta de agua para extinguir las llamas

4 de marzo de 2026 - 6:29 AM

Fuego en las instalaciones de Puerto Rico Pallet Recycling en Dorado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un incendio de grandes proporciones fue reportado en horas de la madrugada de este miércoles en instalaciones en Dorado.

Personal del Negociado de Bomberos intentaba controlar las llamas que consumían las instalaciones de la compañía Puerto Rico Pallets Recycling, que se dedica al reciclaje de “paletas” de madera que se usan para el movimiento de mercancía.

El capitán Javish Collazo, del Negociado de Bomberos, indicó que fueron alertados sobre el incendio a eso de las 2:55 a.m.

Indicó que operan unidades de Dorado, Bayamón, Corozal, Toa Alta, Hato Rey, Unidad Marítima, en un intento de que el fuego no alcance un taller de hojalatería que está cercano y las líneas de gas que están en el área.

“Estamos trabajando para controlarlo”, dijo Collazo, en entrevista con TeleOnce. “El problema que tenemos es el abasto de agua”, agregó Collazo, quien fue comisionado de Bomberos bajo la administración de Pedro Pierluisi. “Tenemos solamente una fuente de agua”.

Fuego en las instalaciones de Puerto Rico Pallet Recycling en Dorado.
Fuego en las instalaciones de Puerto Rico Pallet Recycling en Dorado. (Suministrada)

Señaló que tienen camiones cisterna del Municipio de Dorado, Toa Baja y Bayamón.

“El problema que tenemos es que estamos solicitando camiones adicionales a la región Metro, pero la región Metro tiene el problema del agua con los vecinos (residentes). Por lo tanto, tenemos problemas de que nos den abastos de agua a nosotros”, destacó.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
