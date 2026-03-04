Identifican a hombre que fue asesinado a tiros en Toa Alta
El occiso tenía expediente criminal por un caso de sustancias controladas, según la Policía
4 de marzo de 2026 - 9:26 PM
Actualizado el 4 de marzo de 2026 - 8:28 AM
4 de marzo de 2026 - 9:26 PM
Actualizado el 4 de marzo de 2026 - 8:28 AM
El hombre que fue asesinado en la tarde de este martes en un incidente registrado en la carretera PR-159, del barrio Quebrada Cruz en Toa Alta, fue identificado como Henry Vázquez García, de 30 años, informó la Policía.
Según el informe preliminar, el crimen se reportó a las 5:18 p.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se alertó sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Vázquez García en el pavimento, con múltiples heridas de bala. El hombre fue transportado a un hospital de la zona, pero falleció mientras recibía asistencia médica.
Vázquez García poseía expediente criminal por sustancias controladas, confirmó la Policía.
El agente Mervin Castellano, adscrito a la de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y la fiscal Glorimar García, se hicieron cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: