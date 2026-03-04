Identifican a hombre que fue asesinado a tiros en Toa Alta

El hombre que fue asesinado en la tarde de este martes en un incidente registrado en la carretera PR-159, del barrio Quebrada Cruz en Toa Alta, fue identificado como Henry Vázquez García, de 30 años, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el crimen se reportó a las 5:18 p.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se alertó sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Vázquez García en el pavimento, con múltiples heridas de bala. El hombre fue transportado a un hospital de la zona, pero falleció mientras recibía asistencia médica.

Vázquez García poseía expediente criminal por sustancias controladas, confirmó la Policía.