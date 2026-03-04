Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que fue asesinado a tiros en Toa Alta

El occiso tenía expediente criminal por un caso de sustancias controladas, según la Policía

4 de marzo de 2026 - 9:26 PM

Actualizado el 4 de marzo de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El occiso había sido transportado en condición de cuidado a un centro hospitalario de la zona donde, posteriormente, se certificó su muerte a causa de las heridas recibidas.
Por

El hombre que fue asesinado en la tarde de este martes en un incidente registrado en la carretera PR-159, del barrio Quebrada Cruz en Toa Alta, fue identificado como Henry Vázquez García, de 30 años, informó la Policía.

Según el informe preliminar, el crimen se reportó a las 5:18 p.m., mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se alertó sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Vázquez García en el pavimento, con múltiples heridas de bala. El hombre fue transportado a un hospital de la zona, pero falleció mientras recibía asistencia médica.

Vázquez García poseía expediente criminal por sustancias controladas, confirmó la Policía.

El agente Mervin Castellano, adscrito a la de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y la fiscal Glorimar García, se hicieron cargo de la pesquisa.

Breaking NewsToa AltaAsesinatosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosSistema de Emergencia 9-1-1
