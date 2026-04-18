En medio de críticas de Donald Trump a España: demócratas asisten a evento en Barcelona

Líderes progresistas de todo el mundo se reunieron el sábado en Barcelona con el objetivo de movilizar fuerzas y defender el orden internacional basado en normas multilaterales, en un contexto global cada vez más inclinado hacia la derecha y sacudido por tensiones entre potencias.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un crítico abierto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, fue anfitrión de dos eventos paralelos sobre democracia y política progresista en la segunda ciudad más grande de España.

El senador demócrata Chris Murphy y el gobernador de Minnesota Tim Walz participaron junto a líderes de Brasil, Sudáfrica y altos funcionarios de otros gobiernos de tendencia progresista.

Aunque ningún líder extranjero criticó a Trump directamente en público, su postura marcadamente unilateral —que rompe con décadas de política exterior estadounidense, incluyendo su desdén por la OTAN y la ONU— estuvo presente durante las reuniones.

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“Todos vemos los ataques contra el sistema multilateral, los intentos reiterados de socavar el derecho internacional y la peligrosa normalización del uso de la fuerza”, afirmó Sánchez.

Trump volvió a arremeter el sábado en redes sociales contra Sánchez, a quien ha criticado por no permitir el uso de bases militares en España para operaciones relacionadas con la guerra en Irán y por negarse a aumentar el gasto militar del 2% al 5% del PIB.

“¿Alguien ha visto lo mal que le va a España? Sus cifras financieras, a pesar de contribuir casi nada a la OTAN y a la defensa militar, son absolutamente horrendas. ¡Triste de ver!”, escribió Trump en Truth Social.

Sánchez: “El tiempo de la derecha se está acabando”

España, al igual que Estados Unidos y otras economías desarrolladas, mantiene niveles de deuda, pero bajo el gobierno de Sánchez se encuentra entre las principales economías del mundo.

En un mitin posterior, Sánchez afirmó que la derecha populista “grita y vocifera no porque esté ganando, sino porque sabe que su tiempo se está acabando”.

“Son conscientes de que su visión del mundo se derrumba por los aranceles y las guerras”, dijo. “Su defensa del negacionismo climático, la xenofobia y el sexismo es su mayor error”.

“Han intentado una y otra vez que nos avergoncemos de nuestras ideas. Eso se acabó. A partir de ahora, serán ellos quienes sientan vergüenza”, añadió.

Entre los asistentes al encuentro “IV Reunión en Defensa de la Democracia” estuvieron el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; así como ministros del Reino Unido y Alemania.

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Más tarde, Sánchez, Lula y Ramaphosa participaron en la primera edición de la Movilización Global Progresista, donde unas 6,000 personas —entre funcionarios, analistas y activistas— intercambiaron ideas.

“El extremismo de derecha es internacional, así que nosotros también debemos serlo”, señaló el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil.

Participación de demócratas estadounidenses

El senador Chris Murphy afirmó que Donald Trump “busca acabar con nuestra democracia” y sostuvo que Estados Unidos ya enfrenta una deriva autoritaria.

“No estamos al borde de una toma totalitaria, estamos en medio de ella”, dijo.

Sin embargo, agregó que los progresistas en Estados Unidos se sienten alentados por cambios políticos en otros países, como la reciente pérdida de poder del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

El gobernador Tim Walz criticó al vicepresidente estadounidense JD Vance por su apoyo a líderes y partidos de extrema derecha en Europa.

“Al contrario de nuestro actual vicepresidente, no estoy aquí para dar lecciones arrogantes ni para pelear con el Papa o apoyar a aspirantes locales a autoritarios”, dijo Walz.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la exsecretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y el senador Bernie Sanders enviaron mensajes en video al evento.

Propuestas y debates

Entre las propuestas destacadas, Ramaphosa anunció que Sudáfrica presentará ante la ONU una iniciativa para crear un Panel Internacional sobre Desigualdad, con el fin de abordar la creciente brecha de riqueza dentro y entre países.

Sheinbaum propuso que los gobiernos destinen el equivalente al 10% de sus presupuestos militares a proyectos de reforestación.

“En lugar de sembrar semillas de guerra cada año, sembramos semillas de vida”, afirmó.

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Sánchez defendió la regulación de las redes sociales para combatir la desinformación y el discurso de odio, y su gobierno trabaja junto a Brasil en una propuesta de impuesto a los ultrarricos.

Lula, por su parte, llamó a revitalizar el movimiento progresista y evitó mencionar directamente a Trump, salvo para pedir a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que “cumplan con su obligación de garantizar la paz”.