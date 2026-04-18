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Donald Trump dice que Irán “no puede chantajear” a Estados Unidos con un nuevo cierre del estrecho de Ormuz

El presidente advirtió que “muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas”

18 de abril de 2026 - 11:47 AM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las “conversaciones positivas” que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una “postura firme”.

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“(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos”, afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero.

El mandatario advirtió que “muchos de los barcos están dirigiéndose hacia Texas” y Luisiana, en aparente alusión a la llegada de petroleros a las costas estadounidenses, aunque sin ofrecer más detalles.

“Estamos manteniendo conversaciones muy positivas (con Irán). Todo está resultando muy bien. Se pusieron un poco listillos, tal como han venido haciendo durante 47 años (...) Ya veremos, pero tendremos información al final del día. Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme”, aseguró.

Trump insistió en que Irán ya no “tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene líderes” y aclaró que lo que han logrado en el país persa podría llamarse “un cambio de régimen forzado”.

El estadounidense afirmó este viernes que su país mantendría el bloqueo a las costas iraníes, a pesar de que Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde pasaba el 20% del petróleo global, cuyo paso fue interrumpido por Teherán como represalia por la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel.

Trump indicó que podría no prorrogar el actual cese el fuego que terminará el próximo miércoles si no se alcanza un acuerdo de paz y advirtió que los bombardeos sobre objetivos iraníes podrían reanudarse. Antes había dicho en entrevista con Axios que esperaba llegar a un acuerdo con Irán dentro de uno o dos días.

El mandatario también habló la víspera sobre la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido en colaboración con la República Islámica, algo que el Gobierno iraní ha negado.

En respuesta, las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este sábado que han vuelto a imponer un “control estricto” sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

Según reportes este sábado de la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima iraní, Teherán no habría aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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