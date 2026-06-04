Arecibo C3 ofrece taller de secuenciación de ADN a educadores

El Centro para Educación en STEM, Habilidades Computacionales y Participación Comunitaria -conocido como Arecibo C3- ofreció recientemente el taller Summer of Nanopore DNA Sequencing, a 19 educadores de 16 instituciones académicas de Puerto Rico y Estados Unidos.

Profesores universitarios, personal académico y maestros de escuela superior se beneficiaron del taller, realizado en las instalaciones de Arecibo C3 ubicadas en el antiguo radiotelescopio de Arecibo. Allí recibieron adiestramiento práctico en tecnologías portátiles de secuenciación de ADN, bioinformática y análisis de datos genómicos.

Durante la experiencia educativa, los participantes realizaron ejercicios de extracción y secuenciación de ADN, identificación de especies mediante DNA barcoding, análisis de muestras ambientales de ríos y uso de herramientas computacionales para interpretar información genética. Como parte de las actividades, los participantes generaron más de 4 mil millones de nucleótidos de ADN, una cantidad de información genética que supera el tamaño completo del genoma humano.

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“Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de recibir un adiestramiento en tecnología de secuenciación nanopore, y definitivamente transformará la manera en que enseñamos biología. Lo primero que llevaré al salón de clases será el potencial de utilizar esta tecnología para identificar y estudiar las especies que forman parte de nuestros ecosistemas”, expresó el Dr. Ricky Padilla del Valle, maestro de Biología de la Escuela Alejandro Tapia Rivera en Lajas.

“En un pueblo costero como Lajas, poder analizar peces, mangles y organismos marinos, e incluso comparar información genética con especies de otras partes del mundo, abre posibilidades extraordinarias para nuestros estudiantes”, agregó Padilla.

Por su parte, Jason Williams, investigador principal de Arecibo C3 y subdirector del DNA Learning Center de Cold Spring Harbor Laboratory, en Nueva York, destacó el potencial transformador de estas herramientas en la educación científica. “Uno de los aspectos más emocionantes de la secuenciación nanopore es que algunas de las tecnologías más avanzadas de secuenciación de ADN ahora caben en la palma de la mano”, manifestó.

Durante la experiencia educativa, los participantes realizaron ejercicios de extracción y secuenciación de ADN utilizando tecnología de secuenciación nanopore (sobre estas líneas). (Suministrada)

“Hace poco más de diez años, generar esta cantidad de datos genéticos requería instalaciones especializadas y millones de dólares en inversión. Hoy, los educadores pueden llevar estas herramientas directamente a los salones de clase y a experiencias de investigación de campo. A través de Arecibo C3, estamos trabajando para asegurar que los estudiantes y educadores de Puerto Rico no solo aprendan sobre el futuro de la biotecnología, sino que ayuden a moldearlo”, añadió Williams.

El investigador principal de Arecibo C3 explicó que uno de los principales objetivos del programa es crear una red de educadores capacitados en los más recientes avances de la biotecnología para ampliar el acceso a estas experiencias educativas en distintas regiones de Puerto Rico. Como parte de este esfuerzo, los participantes pueden acceder posteriormente a equipos, recursos curriculares, apoyo técnico y redes profesionales de colaboración.

El programa forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo de talento y preparación de fuerza laboral en áreas como biotecnología, genética, ciencias ambientales, análisis de datos y ciencias de la salud, sectores que continúan creciendo globalmente y demandan personal con experiencia en tecnologías emergentes.