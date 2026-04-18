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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Apuñalan a mujer en un incidente registrado en Trujillo Alto

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado en el barrio Saint Just

18 de abril de 2026 - 3:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes encontraron a la víctima herida en el interior de un vehículo Nissan color gris. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer permanece en condición de cuidado tras presuntamente ser agredida por otra fémina que le provocó varias heridas con un objeto punzante.

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El informe preliminar suministrado por la Policía resaltó que los hechos ocurrieron a las 4:26 a.m. de este sábado en el barrio Saint Just de Trujillo Alto.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida mediante arma blanca. Los agentes que respondieron encontraron a la víctima en el interior de un vehículo Nissan color gris.

Según la víctima, mientras se encontraba en el lugar, otra mujer se le acercó y, supuestamente, la agredió con un objeto punzante, provocándole múltiples heridas. La mujer fue transportada a un hospital de la zona, y su condición fue descrita como de cuidado.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, confirmó a El Nuevo Día que la agresión ocurrió luego que la víctima y la agresora sostuvieron una discusión.

La Policía confirmó que detuvo a una persona relacionada con los hechos., cuyo nombre no fue revelado.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsTrujillo AltoAgresionesArmas blancasPolicía de Puerto RicoCICCarolina
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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