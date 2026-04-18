En estado grave peatón que fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga en Aguas Buenas

Un hombre de 38 años se encuentra en condición grave, luego de que fuera arrollado en la madrugada de este sábado por un conductor que luego se fue a la fuga en la PR-174 en Aguas Buenas, informó la Policía.

El informe policiaco detalla que el incidente ocurrió a las 2:27 a.m.., cuando el perjudicado “caminaba por dicha carretera y, al llegar al kilómetro 20.0, fue impactado por el conductor de un vehículo”.

El peatón fue atendido por personal del Cuerpo de Emergencias Médicas en el lugar, quienes lo transportaron una institución hospitalaria en Caguas. De momento, su condición fue descrita como “grave”.