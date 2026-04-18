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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En estado grave peatón que fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga en Aguas Buenas

El incidente ocurrió a las 2:27 a.m. en la PR-174, confirmó la Policía

18 de abril de 2026 - 10:32 AM

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La víctima tiene 38 años. (Nahira Montcourt)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 38 años se encuentra en condición grave, luego de que fuera arrollado en la madrugada de este sábado por un conductor que luego se fue a la fuga en la PR-174 en Aguas Buenas, informó la Policía.

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El informe policiaco detalla que el incidente ocurrió a las 2:27 a.m.., cuando el perjudicado “caminaba por dicha carretera y, al llegar al kilómetro 20.0, fue impactado por el conductor de un vehículo”.

El peatón fue atendido por personal del Cuerpo de Emergencias Médicas en el lugar, quienes lo transportaron una institución hospitalaria en Caguas. De momento, su condición fue descrita como “grave”.

El agente Ángel Carrasquillo, del Distrito de Aguas Buenas, investigó el incidente.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAguas Buenas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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