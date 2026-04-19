Identifican a víctima de asesinato frente a un negocio en Aguadilla
El crimen fue reportado a las 2:20 de la madrugada del sábado en la PR-440
18 de abril de 2026 - 9:09 AM
Actualizado el 19 de abril de 2026 - 6:14 AM
18 de abril de 2026 - 9:09 AM
Actualizado el 19 de abril de 2026 - 6:14 AM
Un hombre de 25 años fue asesinado en la madrugada de este sábado, en la PR-440, kilómetro 0.6, frente al negocio Maze, en Aguadilla.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el crimen fue reportado a las 2:20 a.m. en el mencionado lugar.
Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del occiso, quien presentaba varias heridas de bala.
El occiso fue identificado como Isaac Emanuel Pérez Ferrer, de 25 años y residente de Isabela.
A la escena se personó el agente Efraín Oliver Maldonado, quien investigó de manera preliminar.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla lidera la pesquisa.
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