Extraditan a Puerto Rico desde Colombia a sujeto imputado por tráfico de cocaína

Un hombre identificado como Nixon Manuel Marino Carreño, enfrentará cargos por narcotráfico en el Tribunal Federal en Hato Rey tras ser extraditado a la isla este viernes desde el complejo correccional La Picota, en Bogotá, Colombia.

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó, en declaraciones escritas, que Marino Carreño fue arrestado en Colombia. De momento, no se indicó la nacionalidad del acusado.

Muldrow informó que la Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá la Oficina de Asuntos Internacionales de Colombia, brindaron asistencia en la captura y extradición de Marino Carreño.

Según el pliego emitido por un gran jurado el 12 de septiembre de 2024, desde mayo de 2024, Marino Carreño, junto con otros conspiradores, presuntamente importó cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos. Además del cargo por narcotráfico, Marino Carreño enfrenta dos cargos de conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

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De ser hallado culpable, Marino Carreño enfrentaría desde una condena mínima de 10 años en prisión a un máximo de cadena perpetua.