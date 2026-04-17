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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Extraditan a Puerto Rico desde Colombia a sujeto imputado por tráfico de cocaína

Nixon Manuel Marino Carreño fue detenido en ese país el 10 de marzo por solicitud de las autoridades estadounidenses

17 de abril de 2026 - 6:52 PM

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2026 04 31 . Operativo de la DEA para diligenciar 52 ordenes de arresto contra una ganga que operaba en la barriada Figueroa en Santurce. (alex.figueroa@gfrmedia.com) (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre identificado como Nixon Manuel Marino Carreño, enfrentará cargos por narcotráfico en el Tribunal Federal en Hato Rey tras ser extraditado a la isla este viernes desde el complejo correccional La Picota, en Bogotá, Colombia.

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El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó, en declaraciones escritas, que Marino Carreño fue arrestado en Colombia. De momento, no se indicó la nacionalidad del acusado.

Muldrow informó que la Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá la Oficina de Asuntos Internacionales de Colombia, brindaron asistencia en la captura y extradición de Marino Carreño.

Según el pliego emitido por un gran jurado el 12 de septiembre de 2024, desde mayo de 2024, Marino Carreño, junto con otros conspiradores, presuntamente importó cocaína desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos. Además del cargo por narcotráfico, Marino Carreño enfrenta dos cargos de conspiración y posesión con intención de distribuir cocaína a bordo de una embarcación bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

De ser hallado culpable, Marino Carreño enfrentaría desde una condena mínima de 10 años en prisión a un máximo de cadena perpetua.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) realizaron la investigación, mientras que la fiscal auxiliar Camille García, de la División de Recuperación de Activos, Lavado de Dinero y Crimen Organizado Transnacional, está a cargo del proceso judicial.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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