Otra nube de polvo del Sahara regresa a la región tras breve mejoría en la calidad del aire
Conoce el pronóstico del tiempo para este jueves
4 de junio de 2026 - 8:42 AM
4 de junio de 2026 - 8:42 AM
Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.
---
Tras una breve ventana de mejoría en la calidad del aire, una nueva nube de polvo del Sahara provocará este jueves cielos brumosos y visibilidad reducida a través de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).
Según el pronóstico del SNM, una masa de aire más seca y estable limitará la actividad de lluvia durante el día.
No obstante, se anticipan aguaceros pasajeros durante la mañana en sectores del este de Puerto Rico, y actividad de lluvia aislada en la tarde sobre el oeste y noroeste de la isla.
Las condiciones también se mantendrán calurosas, particularmente en zonas urbanas y costeras, donde los índices de calor podrían fluctuar entre los 100 y 108 grados Fahrenheit.
Ante este panorama, la agencia federal advirtió que los efectos del calor podrían afectar a poblaciones vulnerables, por lo que exhortó las personas a mantenerse hidratadas, beber agua aun sin tener sed y limitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día.
En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas para las zonas costeras de Puerto Rico.
Aun así, el riesgo moderado continuará en la mayoría de las playas locales, por lo que se recomendó a los bañistas ejercer precaución al entrar al agua.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: