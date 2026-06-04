Otra nube de polvo del Sahara regresa a la región tras breve mejoría en la calidad del aire

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Tras una breve ventana de mejoría en la calidad del aire, una nueva nube de polvo del Sahara provocará este jueves cielos brumosos y visibilidad reducida a través de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el pronóstico del SNM, una masa de aire más seca y estable limitará la actividad de lluvia durante el día.

No obstante, se anticipan aguaceros pasajeros durante la mañana en sectores del este de Puerto Rico, y actividad de lluvia aislada en la tarde sobre el oeste y noroeste de la isla.

1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 23 Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Las condiciones también se mantendrán calurosas, particularmente en zonas urbanas y costeras, donde los índices de calor podrían fluctuar entre los 100 y 108 grados Fahrenheit.

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Ante este panorama, la agencia federal advirtió que los efectos del calor podrían afectar a poblaciones vulnerables, por lo que exhortó las personas a mantenerse hidratadas, beber agua aun sin tener sed y limitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas para las zonas costeras de Puerto Rico.

Aun así, el riesgo moderado continuará en la mayoría de las playas locales, por lo que se recomendó a los bañistas ejercer precaución al entrar al agua.