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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Otra nube de polvo del Sahara regresa a la región tras breve mejoría en la calidad del aire

Conoce el pronóstico del tiempo para este jueves

4 de junio de 2026 - 8:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se anticipan aguaceros pasajeros para el este de Puerto Rico en la mañana, que se moverán en la tarde sobre el oeste. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Tras una breve ventana de mejoría en la calidad del aire, una nueva nube de polvo del Sahara provocará este jueves cielos brumosos y visibilidad reducida a través de Puerto Rico, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según el pronóstico del SNM, una masa de aire más seca y estable limitará la actividad de lluvia durante el día.

No obstante, se anticipan aguaceros pasajeros durante la mañana en sectores del este de Puerto Rico, y actividad de lluvia aislada en la tarde sobre el oeste y noroeste de la isla.

Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. Debido a su localización geográfica, el archipiélago de Puerto Rico es susceptible a la llegada de nubes de polvo del Sahara que pueden provocar, entre otras cosas, cielos brumosos y visibilidad reducida.Los edificios apenas eran visbiles.
1 / 23 | Cielos grises y brumosos: así luce Puerto Rico bajo el polvo del Sahara. Puerto Rico se encuentra bajo una densa capa de polvo del Sahara, con concentraciones muy altas del particulado, en lo que se perfila como el pico del evento para esta semana. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Las condiciones también se mantendrán calurosas, particularmente en zonas urbanas y costeras, donde los índices de calor podrían fluctuar entre los 100 y 108 grados Fahrenheit.

Ante este panorama, la agencia federal advirtió que los efectos del calor podrían afectar a poblaciones vulnerables, por lo que exhortó las personas a mantenerse hidratadas, beber agua aun sin tener sed y limitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas para las zonas costeras de Puerto Rico.

Aun así, el riesgo moderado continuará en la mayoría de las playas locales, por lo que se recomendó a los bañistas ejercer precaución al entrar al agua.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del Sahara
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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