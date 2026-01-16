Extraditan desde República Dominicana a acusado de narcotráfico y lavado de dinero con vínculos a Puerto Rico

Las autoridades de la República Dominicana extraditaron, este miércoles, a Esteffani José Vasquez Amarante, conocido como “Ethian” o “Baby”, a Puerto Rico para enfrentar cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

En declaraciones escritas, la Fiscalía federal informó que Vasquez Amarante fue arrestado en la República Dominicana el 6 de noviembre de 2025 luego de que, en 2023, un gran jurado emitió un pliego acusatorio en su contra.

Según el pliego, desde al menos febrero de 2022, el imputado conspiró para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento o causa razonable para creer que la sustancia sería importada a Estados Unidos.

Además, presuntamente conspiró para lavar dinero producto del narcotráfico desde, por lo menos, marzo de 2021.

El documento judicial detalló que Vasquez Amarante y otros co-conspiradores coordinaron la entrega de aproximadamente $400,000 en efectivo en San Juan para ser convertidos a criptomonedas.

PUBLICIDAD

Asimismo, se alegó que en marzo de 2021 dirigieron la entrega de cerca de $2 millones en efectivo, y que en abril de ese mismo año intentaron entregar alrededor de $2.2 millones, también para ser convertidos a criptomonedas.

Por estos actos, Vasquez Amarante enfrenta cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína, distribución internacional de cocaína y conspiración para cometer lavado de dinero.

“Esta extradición es otro paso importante en nuestra lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional. Este procesamiento demuestra el compromiso del Departamento de Justicia y de nuestros socios en las agencias del orden público, así como la cooperación de la República Dominicana, para trabajar juntos y llevar ante la justicia a traficantes internacionales de drogas”, expresó el jefe de Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.