Gran jurado acusa a dos agentes municipales de Toa Alta por presunto tráfico de drogas

Un gran jurado acusó este viernes a dos agentes de la Policía Municipal de Toa Alta por presunto tráfico de drogas.

Según el comunicado de Fiscalía federal, los oficiales, identificados como Xavier Oropeza-Rosado, de 42 años, y Julio Ángel Berdecía-Rodríguez, de 46, supuestamente intentaron poseer para distribuir cocaína en varias ocasiones desde abril de 2023.

De acuerdo con el pliego acusatorio, Oropeza-Rosado enfrenta dos cargos de narcotráfico y un cargo de posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico.

Mientras, Berdecía-Rodríguez enfrenta tres cargos de narcotráfico y tres cargos de posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico.

Tras el arresto y la acusación, el jefe de Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, expresó que “la gran mayoría de los policías sirven y protegen a nuestras comunidades con valentía y honor. Cuando los agentes del orden rompen esa confianza, es nuestra responsabilidad llevarlos ante la justicia”.

PUBLICIDAD

“La confianza pública es la base de cada placa en este país. Cuando quienes juraron proteger sus comunidades deciden traicionar ese juramento, socavan la integridad de todo el sistema de justicia”, comentó por su parte Claudia Dubravetz, agente especial interina a cargo de la oficina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

De ser hallados culpables, ambos acusados enfrentan un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por los cargos de narcotráfico.