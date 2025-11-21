Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gran jurado acusa a dos agentes municipales de Toa Alta por presunto tráfico de drogas

Los oficiales supuestamente intentaron poseer para distribuir cocaína en varias ocasiones desde abril de 2023

21 de noviembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El jefe de la Fiscalía federal en San Juan, William Stephen Muldrow. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un gran jurado acusó este viernes a dos agentes de la Policía Municipal de Toa Alta por presunto tráfico de drogas.

RELACIONADAS

Según el comunicado de Fiscalía federal, los oficiales, identificados como Xavier Oropeza-Rosado, de 42 años, y Julio Ángel Berdecía-Rodríguez, de 46, supuestamente intentaron poseer para distribuir cocaína en varias ocasiones desde abril de 2023.

De acuerdo con el pliego acusatorio, Oropeza-Rosado enfrenta dos cargos de narcotráfico y un cargo de posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico.

Mientras, Berdecía-Rodríguez enfrenta tres cargos de narcotráfico y tres cargos de posesión de un arma de fuego en apoyo de un delito de narcotráfico.

Tras el arresto y la acusación, el jefe de Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, expresó que “la gran mayoría de los policías sirven y protegen a nuestras comunidades con valentía y honor. Cuando los agentes del orden rompen esa confianza, es nuestra responsabilidad llevarlos ante la justicia”.

“La confianza pública es la base de cada placa en este país. Cuando quienes juraron proteger sus comunidades deciden traicionar ese juramento, socavan la integridad de todo el sistema de justicia”, comentó por su parte Claudia Dubravetz, agente especial interina a cargo de la oficina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

De ser hallados culpables, ambos acusados enfrentan un mínimo obligatorio de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua por los cargos de narcotráfico.

Además, se exponen a una cadena mínimo obligatoria consecutiva de cinco años por cada cargo relacionado con armas de fuego.

Tags
Breaking NewsToa AltaFiscalía federal DrogasPolicía MunicipalStephen Muldrow
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: