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De República Dominicana a Puerto Rico: extraditan a acusados de narcotráfico y lavado de dinero

El esquema incluyó la conversión de dinero a criptomonedas, y los implicados enfrentan un decomiso de $2.7 millones

17 de marzo de 2026 - 3:47 PM

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La investigación de estos casos estuvo a cargo del FBI. (Alex Figueroa Cancel)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Dos hombres de nacionalidad dominicana, incluido el excoordinador militar de la Dirección General de Migración en el Aeropuerto Internacional de La Romana, fueron extraditados a Puerto Rico para enfrentar casos separados por tráfico de drogas y lavado de dinero.

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Así lo informaron este martes el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, y la agente especial interina a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la isla, Claudia Dubravetz, en un comunicado de prensa.

Los funcionarios federales señalaron que los extraditados son Pedro J. Espinal Arthur, capitán de la Fuerza Aérea y excoordinador militar, y Luis Febles Peralta. Su hermano, Germán E. Arredondo Peralta, fue detenido en Puerto Rico por lavado de dinero.

La Fiscalía federal informó que Espinal Arthur y Febles Peralta, quienes enfrentan casos separados, fueron arrestados en la República Dominicana el 13 de enero y extraditados a Puerto Rico la semana pasada, específicamente el 11 de marzo.

Según los documentos judiciales, entre abril de 2021 y enero de 2022, Espinal Arthur presuntamente conspiró y acordó con otros individuos llevar a cabo e intentar realizar transacciones financieras que afectaban el comercio interestatal y extranjero en Estados Unidos.

Supuestamente, estas operaciones incluían la entrega de ganancias del narcotráfico en efectivo, la conversión de ese dinero a criptomonedas y la transferencia de dichas criptomonedas, con conocimiento de que las transacciones buscaban ocultar el origen de los fondos.

La Fiscalía federal confirmó que, en el otro caso, los acusados son Febles Peralta y Arredondo Peralta, quienes enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero. Según documentos judiciales, el esquema ocurrió entre enero y julio de 2022.

Febles Peralta y Arredondo Peralta, al igual que Espinal Arthur, enfrentan prácticamente las mismas alegaciones. Es decir, que presuntamente conspiraron y acordaron con otros sujetos realizar e intentar realizar transacciones financieras que afectaban el comercio interestatal y extranjero en los Estados Unidos.

Esto incluyó la entrega de ganancias del narcotráfico en efectivo, la conversión de ese dinero a criptomonedas y su transferencia, con conocimiento de que dichas transacciones estaban diseñadas para ocultar la naturaleza y el control de los fondos ilícitos.

No obstante, Febles Peralta y Arredondo Peralta enfrentan, además, una alegación de decomiso por lavado de dinero por un total de $2,741,560.

Febles Peralta también enfrenta cargos por tráfico de drogas, específicamente conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, intento de importación de cocaína y distribución con el propósito de importación ilegal de cocaína, confirmó la Fiscalía federal.

De ser encontrados culpables por los delitos de narcotráfico, los acusados se exponen a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Si son convictos por los cargos de lavado de dinero, enfrentan hasta 20 años de prisión.

La Fiscalía federal informó que el FBI investigó ambos casos. Mientras, el fiscal federal auxiliar Scott Anderson está a cargo de la acusación.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia federal “brindó asistencia sustancial” para asegurar el arresto y la extradición a Estados Unidos de Espinal Arthur y Febles Peralta, indicó la fiscalía.

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Breaking NewsFBIRepública DominicanaPuerto RicoNarcotráficoLavado de dineroStephen MuldrowCriptomonedas
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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