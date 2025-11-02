Opinión
2 de noviembre de 2025
86°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arresto revela investigación activa de la DEA y Policía sobre una organización sospechosa de narcotráfico

Los agentes detuvieron a un hombre que había cumplido cárcel federal por disparar

2 de noviembre de 2025 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La detención del imputado tuvo lugar tras una vigilancia en en Comerío. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La investigación federal y estatal sobre una organización sospechosa de narcotráfico fue revelada por el arresto de un convicto en Comerío.

Un magistrado federal autorizó el arresto tras una denuncia radicada por la Agencia para el Control de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El detenido fue identificado como Carlos Zalduondo Díaz, quien fue intervenido en Comerío el pasado 22 de octubre.

“Desde el 7 de octubre de 2025, la División del Caribe de la DEA, en conjunto con la Policía de Puerto Rico han estado activamente investigando casos que involucran organización de tráfico de drogas en Puerto Rico”, lee el documento.

Al día siguiente, según el documento federal, comenzaron la pesquisa sobre Zalduondo Díaz.

Añadió que del 17 al 21 de octubre, agentes encubiertos llevaron a cabo vigilancias confidenciales en las que pudieron observar a Zalduondo Díaz “en posesión de un arma de fuego y sustancias controladas en y alrededor de la residencia”.

Así lograron una orden de allanamiento de un tribunal estatal para la propiedad en Comerío.

En distintos lugares de la vivienda encontraron marihuana, cocaína, empaques de dinero en efectivo y un cheque por $8,500.

Posteriormente, el equipo canino detectó un arma de fuego que los agentes luego confirmaron en el interior de un auto KIA Seltos de 2024 en la misma propiedad y que resultó ser una pistola Glock modelo 19x

La DEA indicó que el arma estaba alterada ilegalmente para disparar de forma automática. También hallaron municiones.

“La investigación reveló que Zalduondo Díaz sabía que era un convicto por un crimen que conllevaba un año o más de prisión”, agregó.

Zalduondo Díaz había cumplido 39 meses de cárcel después de que fuera arrestado en relación a unos disparos en la noche de despedida del año 2019 en Barranquitas.

DEAPolicía de Puerto RicoTribunal FederalNarcotráficoBreaking News
