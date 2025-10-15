Opinión
15 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que analiza llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano

Estados Unidos ha atacado a múltiples lanchas distintas que alega son de narcotraficantes

15 de octubre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.

“Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control”, respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: