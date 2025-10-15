Donald Trump dice que analiza llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano
Estados Unidos ha atacado a múltiples lanchas distintas que alega son de narcotraficantes
15 de octubre de 2025 - 4:30 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano tras haber hundido en el mar a varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas.
“Sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control”, respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.
