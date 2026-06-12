Renuncia Eduardo Soria, director de COR3

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Eduardo Soria, presentó su renuncia, efectiva el 30 de junio.

Así lo confirmó la gobernadora Jenniffer González mediante un comunicado de prensa de La Fortaleza, donde indicó, además, que Soria le había informado sobre su dimisión en abril pasado debido a la “situación de salud de un familiar que le imposibilitaba ejercer sus funciones con el tiempo que el cargo amerita”.

“Mi compromiso con ejercer el cargo que me ha honrado la gobernadora ejecutar al más alto nivel como lo exige el pueblo y la propia gobernadora es serio y genuino. Pero aquellos que somos padres, tenemos una responsabilidad, una entrega a nuestros hijos que lo supera todo. Agradezco el espacio que me ha concedido la gobernadora para poder cumplir con mi familia y con el pueblo”, leen las expresiones de Soria en el comunicado.

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María Marín Colón, actual directora interina y oficial principal de Infraestructura y Operaciones, continuará liderando la agencia de manera interina.

1 / 16 | Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González. Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de Vivienda. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 16 Las salidas que han marcado el gobierno de Jenniffer González Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de Vivienda. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Asimismo, el comunicado apunta a la designación de un nuevo Representante Autorizado de la Gobernadora (GAR, por sus siglas en inglés) ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés). Para estos fines, designaron al general Arturo Garffer, quien también funige como secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y “con quien Soria ha tenido una transición en el pasado mes”.

El comunicado emitido por La Fortaleza también incluye parte de una carta que habría sido enviada por Soria a la gobernadora el pasado 30 de mayo.

“Ha sido un honor servir al pueblo de Puerto Rico en esta capacidad y contribuir a los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de la Isla. Durante mi gestión, he procurado actuar con responsabilidad, transparencia y en el mejor interés del pueblo puertorriqueño. Agradezco la confianza depositada en mí durante este tiempo, así como el compromiso de su administración con el desarrollo resiliente de nuestras comunidades”, lee el texto.

“Como consecuencia de esta renuncia, y en conformidad con los requisitos federales relacionados a los programas de recuperación administrados por COR3; esta decisión también conlleva la necesidad de designar a un nuevo Representante Autorizado de la Gobernadora (GAR, por sus siglas en inglés) ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)”, agregó, apuntando a la designación de Garffer.