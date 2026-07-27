Investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en un pastizal en Río Grande
Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada por una persona que vio el cuerpo junto a la carretera PR-186
27 de julio de 2026 - 8:43 AM
27 de julio de 2026 - 8:43 AM
El cuerpo de un hombre fue encontrado circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, lunes, en Río Grande.
El hallazgo fue reportado a eso de las 7:09 a.m., a través de una llamada telefónica de una persona que lo vio y llamó al cuartel de la Policía en Río Grande.
Luego, agentes confirmaron que el cuerpo estaba en un pastizal aledaño al kilómetro 23.5, de la carretera PR-186.
La persona no fue identificada de inmediato, mientras que no se habían observado señales de violencia, lo que sería corroborado luego con la inspección del cuerpo.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Fajardo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: