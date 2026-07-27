Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de julio de 2026
85°Probabilidad de lluvia
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en un pastizal en Río Grande

Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada por una persona que vio el cuerpo junto a la carretera PR-186

27 de julio de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon varios casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo/GFR)
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada telefónica al cuartel de la Policía en Río Grande.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre fue encontrado circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, lunes, en Río Grande.

RELACIONADAS

El hallazgo fue reportado a eso de las 7:09 a.m., a través de una llamada telefónica de una persona que lo vio y llamó al cuartel de la Policía en Río Grande.

Luego, agentes confirmaron que el cuerpo estaba en un pastizal aledaño al kilómetro 23.5, de la carretera PR-186.

La persona no fue identificada de inmediato, mientras que no se habían observado señales de violencia, lo que sería corroborado luego con la inspección del cuerpo.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Fajardo.

Tags
Río GrandeBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: