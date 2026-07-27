Investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en un pastizal en Río Grande

El cuerpo de un hombre fue encontrado circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de hoy, lunes, en Río Grande.

El hallazgo fue reportado a eso de las 7:09 a.m., a través de una llamada telefónica de una persona que lo vio y llamó al cuartel de la Policía en Río Grande.

Luego, agentes confirmaron que el cuerpo estaba en un pastizal aledaño al kilómetro 23.5, de la carretera PR-186.

La persona no fue identificada de inmediato, mientras que no se habían observado señales de violencia, lo que sería corroborado luego con la inspección del cuerpo.