Cosculluela enfrenta querella por alegada “intimidación” mediante una llamada telefónica
Una mujer presentó la denuncia tras presuntamente reconocer la voz del exponente de música urbana
27 de julio de 2026 - 8:11 AM
27 de julio de 2026 - 8:11 AM
Una mujer radicó una querella contra el exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como “Cosculluela”, en Trujillo Alto, informó la Policía.
La denuncia fue presentada ante las autoridades a eso de las 9:45 p.m. de ayer, domingo.
De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía, “la querellante indicó haber recibido una llamada anónima en la que escuchó la voz de un hombre, el cual realizó expresiones amenazantes en contra de ella y su familia”.
“La querellante alegó que identificó la voz como la de José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como ‘Cosculluela’, cantante de música urbana”, agregó el comunicado.
La denuncia indicó que la persona que le llamó hizo expresiones que incluían: “te voy a matar por estar con otros hombres...”, entre otras alusiones a familiares.
La investigación inicial fue realizada por Jordannis Cosme, de la Policía Municipal de Trujillo Alto, quien refirió el caso a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Carolina.
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