Cosculluela enfrenta querella por alegada “intimidación” mediante una llamada telefónica

Una mujer radicó una querella contra el exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como “Cosculluela”, en Trujillo Alto, informó la Policía.

La denuncia fue presentada ante las autoridades a eso de las 9:45 p.m. de ayer, domingo.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía, “la querellante indicó haber recibido una llamada anónima en la que escuchó la voz de un hombre, el cual realizó expresiones amenazantes en contra de ella y su familia”.

“La querellante alegó que identificó la voz como la de José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como ‘Cosculluela’, cantante de música urbana”, agregó el comunicado.

1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder 1 / 15 Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. Laura Magruder Compartir

La denuncia indicó que la persona que le llamó hizo expresiones que incluían: “te voy a matar por estar con otros hombres...”, entre otras alusiones a familiares.