Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de julio de 2026
81°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cosculluela enfrenta querella por alegada “intimidación” mediante una llamada telefónica

Una mujer presentó la denuncia tras presuntamente reconocer la voz del exponente de música urbana

27 de julio de 2026 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella contra Cosculluela fue referida a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Carolina. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer radicó una querella contra el exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como “Cosculluela”, en Trujillo Alto, informó la Policía.

RELACIONADAS

La denuncia fue presentada ante las autoridades a eso de las 9:45 p.m. de ayer, domingo.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Policía, “la querellante indicó haber recibido una llamada anónima en la que escuchó la voz de un hombre, el cual realizó expresiones amenazantes en contra de ella y su familia”.

“La querellante alegó que identificó la voz como la de José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como ‘Cosculluela’, cantante de música urbana”, agregó el comunicado.

En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores.Momentos en que amigos y familiares, incluyendo a Cosculluela, se presentaron en el hospital Auxilio Mutuo al enterarse del fallecimiento del productor y rapero Buddha (en 2007) quien fue uno de los que le abrieron las puertas en el mundo musical. Ficha de José Fernando Cosculluela Suárez suministrada por el Negociado de la Policía, luego de que un juez hallara causa para arresto en su contra en 13 cargos de maltrato bajo la Ley 54 y dos bajo la Ley de Armas, ante la denuncia de su exesposa Jennifer Fungenzi. El intérprete permanece libre con grillete electrónico tras pagar la fianza.
1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder

La denuncia indicó que la persona que le llamó hizo expresiones que incluían: “te voy a matar por estar con otros hombres...”, entre otras alusiones a familiares.

La investigación inicial fue realizada por Jordannis Cosme, de la Policía Municipal de Trujillo Alto, quien refirió el caso a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Carolina.

Tags
CosculluelaAmenazasTrujillo AltoPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: