No radicarán cargos contra Cosculluela por querella relacionada con un Porsche
La denuncia que dio paso a la investigación fue presentada el pasado viernes en el cuartel de Trujillo Alto alegando un supuesto desfalco
7 de julio de 2026 - 9:14 PM
7 de julio de 2026 - 9:14 PM
La Fiscalía de Carolina determinó en la noche del lunes que no procede la formulación de cargos criminales contra el exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, luego de evaluar una querella relacionada con un vehículo Porsche Panamera recuperado por la Policía en Humacao.
Según informó el Departamento de Justicia, la fiscal Natalia Santiago Naranjo atendió una consulta realizada por la Policía luego de que agentes del Negociado de Vehículos Hurtados recuperaran el vehículo deportivo en el complejo Palmas del Mar del mencionado municipio.
Tras revisar la información presentada y la evidencia disponible, la Fiscalía concluyó que no se configuraban los elementos de delito requeridos por ley para presentar cargos criminales, por lo que no se radicarán denuncias contra Cosculluela.
La querella que dio paso a la investigación fue presentada el pasado viernes en el cuartel de Trujillo Alto.
La parte querellante alegó que había entregado las llaves del Porsche Panamera S4S del año 2010 a Cosculluela para su “cuido y custodia” mientras viajaba a Florida y que, al regresar, no pudo localizar al artista ni al vehículo.
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