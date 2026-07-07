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No radicarán cargos contra Cosculluela por querella relacionada con un Porsche

La denuncia que dio paso a la investigación fue presentada el pasado viernes en el cuartel de Trujillo Alto alegando un supuesto desfalco

7 de julio de 2026 - 9:14 PM

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La Fiscalía concluyó que no se configuraban los elementos de delito requeridos por ley para presentar cargos criminales. (Archivo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Fiscalía de Carolina determinó en la noche del lunes que no procede la formulación de cargos criminales contra el exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, luego de evaluar una querella relacionada con un vehículo Porsche Panamera recuperado por la Policía en Humacao.

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Según informó el Departamento de Justicia, la fiscal Natalia Santiago Naranjo atendió una consulta realizada por la Policía luego de que agentes del Negociado de Vehículos Hurtados recuperaran el vehículo deportivo en el complejo Palmas del Mar del mencionado municipio.

Tras revisar la información presentada y la evidencia disponible, la Fiscalía concluyó que no se configuraban los elementos de delito requeridos por ley para presentar cargos criminales, por lo que no se radicarán denuncias contra Cosculluela.

En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores.Momentos en que amigos y familiares, incluyendo a Cosculluela, se presentaron en el hospital Auxilio Mutuo al enterarse del fallecimiento del productor y rapero Buddha (en 2007) quien fue uno de los que le abrieron las puertas en el mundo musical. Ficha de José Fernando Cosculluela Suárez suministrada por el Negociado de la Policía, luego de que un juez hallara causa para arresto en su contra en 13 cargos de maltrato bajo la Ley 54 y dos bajo la Ley de Armas, ante la denuncia de su exesposa Jennifer Fungenzi. El intérprete permanece libre con grillete electrónico tras pagar la fianza.
1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder

La querella que dio paso a la investigación fue presentada el pasado viernes en el cuartel de Trujillo Alto.

La parte querellante alegó que había entregado las llaves del Porsche Panamera S4S del año 2010 a Cosculluela para su “cuido y custodia” mientras viajaba a Florida y que, al regresar, no pudo localizar al artista ni al vehículo.

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CosculluelaPolicía de Puerto RicoPorscheDepartamento de JusticiaCantantes
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