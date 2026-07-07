No radicarán cargos contra Cosculluela por querella relacionada con un Porsche

La Fiscalía de Carolina determinó en la noche del lunes que no procede la formulación de cargos criminales contra el exponente de música urbana José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, luego de evaluar una querella relacionada con un vehículo Porsche Panamera recuperado por la Policía en Humacao.

Según informó el Departamento de Justicia, la fiscal Natalia Santiago Naranjo atendió una consulta realizada por la Policía luego de que agentes del Negociado de Vehículos Hurtados recuperaran el vehículo deportivo en el complejo Palmas del Mar del mencionado municipio.

Tras revisar la información presentada y la evidencia disponible, la Fiscalía concluyó que no se configuraban los elementos de delito requeridos por ley para presentar cargos criminales, por lo que no se radicarán denuncias contra Cosculluela.

1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder 1 / 15 Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. Laura Magruder Compartir

La querella que dio paso a la investigación fue presentada el pasado viernes en el cuartel de Trujillo Alto.