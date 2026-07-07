Familias en Venezuela pagan hasta $1,200 por maquinaria para rescatar a sus seres queridos de los escombros

Venezolanos afectados por el doble terremoto del 24 de junio están pagando maquinaria pesada y equipos de rescate para intentar sacar a sus familiares atrapados bajo los escombros en La Guaira, mientras la espera por la ayuda de las autoridades se prolonga.

Grúas, martillos hidráulicos, jumbos con pala, cuchillas para remover escombros y luminarias para excavar durante la noche forman parte de los equipos contratados por familiares de las víctimas. Cada máquina puede tener un costo cercano a los $1,200, según reseñó El País.

El balance oficial de la tragedia aumentó a 3,342 fallecidos y 16,740 heridos. Además, 6,462 personas han sido rescatadas con vida y 17,345 perdieron sus viviendas.

Uno de los casos es el de Eliezer Alfonzo, figura del béisbol venezolano, quien instaló su propio campamento de rescate en un estacionamiento de La Guaira. Alfonzo reunió a mineros, alimentos, cinco máquinas pesadas y un grupo de 50 personas para buscar a su esposa Patricia y a su hija Eliana, de 16 años.

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Ante las limitaciones de la respuesta estatal, organizó una logística propia con el objetivo de encontrarlas con vida o recuperar sus cuerpos.

El sábado 4 de julio aún mantenía la esperanza después de que un perro saliera con vida de los escombros. Sin embargo, el domingo su esposa y su hija fueron halladas sin vida.

El dinero le permitió acelerar las labores en medio de la emergencia. Alfonzo trasladó maquinaria desde Puerto La Cruz, ubicada a cinco horas por carretera, y contrató trabajadores de las minas de oro de Tumeremo, acostumbrados a labores bajo tierra.

“Estoy devastado”, expresó el exgrandeliga el sábado. “Me siento impotente por no ver el resultado de tanto esfuerzo”.

Su hermana, Hensily Alfonzo, aseguró que durante el primer día después del doble terremoto no recibieron asistencia y que la familia comenzó a excavar con sus propias manos.