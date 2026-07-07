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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan incendio forestal en una finca en Carolina

Las autoridades exhortaron a las comunidades cercanas a tomar precauciones por la cantidad de humo

7 de julio de 2026 - 9:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio se habría originado en la Finca Juan Pérez. (Captura)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Bomberos estatales y personal del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Carolina y de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), monitorean, en la noche del lunes, un incendio forestal reportado desde la tarde en la finca Juan Pérez, entre Carolina y Piñones.

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La portavoz del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, informó a El Nuevo Día que el incendio fue reportado cerca de las 6:00 p.m., luego de que varias llamadas al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertaran sobre la situación.

Al momento, no se reportan estructuras en riesgo ni ha sido necesario desalojar residentes, según confirmó la portavoz. No obstante, las autoridades exhortaron a los residentes del área a tomar precauciones debido a la cantidad de humo generada por el fuego.

Rosario indicó que las labores de vigilancia y evaluación continúan de manera preventiva para atender cualquier cambio en las condiciones del incendio y proteger a las comunidades cercanas.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

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Incendio forestalIncendios forestalesCarolinaBomberos de Puerto Rico
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