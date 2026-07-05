Radican querella contra el cantante Cosculluela por un Porsche

Una querella fue radicada en la Policía en contra del exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez, por alegado “desfalco”.

La denuncia fue radicada el pasado viernes, a eso de las 10:00 de la mañana, en el cuartel de Trujillo Alto.

La querellante, residente de Carolina, alegó a la Uniformada que había viajado a Florida en abril pasado, cuando le dejó las llaves de un Porsche Pomanera S4S del 2010 a Cosculluela, residente de Trujillo Alto.

De acuerdo la querella, le dejó las llaves para “cuido y custodio” del vehículo.

1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder 1 / 15 Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. Laura Magruder Compartir

Agregó que, sin embargo, cuando regresó del viaje, no ha logrado encontrar a Cosculluela ni el auto.

Aseguró que ha intentado comunicarse con Cosculluela, pero alega que no le ha contestado las llamadas.

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Desde 2023, el artista ha enfrentado distintos casos en los tribunales y con la Policía, principalmente en la región judicial de Humacao.

El caso más reciente ocurrió el 14 de noviembre de 2025, cuando la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Caguas, no halló causa para arresto contra el artista por presuntamente conducir un vehículo por la carretera PR-30, en Juncos, sin tener una licencia de conducir.

Antes de ese caso, el 15 de enero de 2025, la Fiscalía de Humacao formuló cargos contra Cosculluela Suárez por un “hit and run” ocurrido el 12 de mayo de 2024 en dicho municipio. En el incidente, dos jinetes fueron atropellados y sus caballos murieron en la escena.

Al día siguiente del incidente, la Policía confirmó que intentaba corroborar la posible participación de un exponente urbano en los hechos. Finalmente, el 15 de mayo de 2024, la Uniformada ocupó una guagua Hummer blanca, sin tablilla, en el pueblo de Arroyo.

Tras cerca de seis meses de investigación, la Fiscalía de Humacao entrevistó al artista el 15 de enero de 2025; sin embargo, este optó por no responder las preguntas de los investigadores. Posteriormente, el Ministerio Público radicó seis cargos bajo la Ley 22.

En ese momento, Cosculluela Suárez cumplía una probatoria de tres años tras declararse culpable, el 21 de marzo de 2023, por violación a la Ley 54-1989 de Violencia Doméstica tras una denuncia presentada por su exesposa, Jeniffer Fungenzi.

No obstante, en una audiencia celebrada el 25 de abril de 2025, previo a la vista preliminar del caso de “hit and run”, se anunció un acuerdo con la Fiscalía de Humacao. El reguetonero se declaró culpable de dos delitos menos graves, pagó una multa e indemnizó a las víctimas.

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