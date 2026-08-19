Junta de Supervisión Fiscal autoriza ajuste de $18 millones en el presupuesto de la UPR

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó la reprogramación de $18.2 millones en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dinero que previamente había sido asignado para la aportación patronal a su Sistema de Retiro.

El ente aprobó la transacción –solicitada por la administración de la UPR– para que el dinero ahora se destine a gastos operacionales, estableció el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en una carta con fecha del 18 de agosto.

La asignación, sin embargo, no será recurrente y debe ser usada como base para establecer los ingresos con los que la UPR contará en otros años fiscales, apuntó Mujica.

“Esta aprobación se otorga como excepción única para el año fiscal 2027, mientras la UPR desarrolla un nuevo Plan Fiscal para establecer un marco financiero y operativo sostenible a largo plazo. Como parte de este proceso, la UPR evaluará sus necesidades de financiamiento de pensiones, fuentes de ingresos recurrentes, necesidades operativas y de capital, y oportunidades para mejorar la eficiencia operativa, con el fin de alinear los futuros presupuestos con sus prioridades financieras e institucionales a largo plazo”, sostuvo Mujica, en la comunicación escrita.

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La Junta de Gobierno de la UPR aprobó, la semana pasada, la distribución de fondos para cada uno de los recintos y oficinas del sistema universitario. Dicha repartición se basó en llevar a $156 millones la aportación patronal que la UPR hará al Sistema de Retiro de sus empleados, en vez de los $177 millones que la JSF asignó al certificar el presupuesto consolidado en junio.

1 / 15 | Fin a la huelga en la UPR: así amanecieron los portones en el recinto de Río Piedras. Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 15 Fin a la huelga en la UPR: así amanecieron los portones en el recinto de Río Piedras Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron el lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora interina Mayra Charriez Cordero. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

La UPR cuenta, este año fiscal, con un presupuesto consolidado de $1,255 millones.

De mantenerse la aportación patronal de $177 millones al Sistema de Retiro, los recintos, unidades académicas y oficinas habrían enfrentado un recorte de unos $40 millones, al compararlo con el año fiscal anterior, advirtió la jefatura universitaria.

De los $18.2 millones, $4.8 millones se destinarán para la compra de materiales y equipos, $3 millones para servicios adquiridos, $1.7 millones para el pego de utilidades e instalaciones, y $5.8 millones para mejoras capitales, entre otros, detalló la JSF.

“Esta aprobación no establece la contribución a las pensiones del año fiscal 2027 como base para futuros presupuestos ni modifica de ninguna otra manera los requisitos del Plan Fiscal de la UPR 2021 revisado y certificado”, expresó Mujica.

Aunque el cuerpo rector aprobó la distribución presupuestaria el 11 de agosto, la certificación oficial de la Junta de Gobierno con los números precisos fue publicada en la tarde de este miércoles.

Funcionarios de la UPR –entre ellos, la presidenta Zayira Jordán Conde y la rectora interina de Río Piedras, Mayra Charriez Cordero– han declinado previamente realizar comentarios sobre los recortes que los recintos enfrentarán este año fiscal en espera de que la certificación fuera emitida.