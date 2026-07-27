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El partido de Keiko Fujimori gana la presidencia del Senado en Perú

Una alianza con otro partido conservador permitió allanar el camino para el próximo gobierno antes de la toma de posesión presidencial

27 de julio de 2026 - 8:28 AM

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La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, asumirá el poder a finales de julio. (Martin Mejia)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lima - El partido Fuerza Popular, liderado por la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se hizo el domingo con la presidencia del Senado gracias a una alianza con otro partido conservador, allanando así el camino para el próximo gobierno.

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Miguel Torres fue elegido presidente del Senado con 30 votos —de un total de 60 senadores— en alianza con el partido de derecha Renovación Popular, cuyo miembro, Alejandro Muñante, obtuvo la vicepresidencia primera.

Tras restablecer el sistema bicameral por primera vez en más de tres décadas, el Congreso del Perú está definiendo su orientación dos días antes de la toma de posesión presidencial de Fujimori, prevista para el 28 de julio, para el mandato 2026-2031.

La presidencia de la Cámara Baja, compuesta por 130 diputados, se elegirá en las próximas horas.

Torres afirmó durante su ceremonia de toma de posesión que el objetivo es lograr un Estado “más prudente” y recuperar la confianza de sus ciudadanos.

El nuevo Congreso bicameral se enfrenta al reto de superar la crisis de gobernanza que ha azotado a la nación andina y que ha visto pasar a ocho presidentes en la última década. Ninguna de las fuerzas políticas cuenta con mayoría.

Torres, abogado y político que desarrolló su carrera legislativa entre 2016 y 2020, presidirá el Senado durante un año. Además, es el segundo vicepresidente electo de Perú, tras haber sido elegido en las recientes elecciones junto a Fujimori y al primer vicepresidente, Luis Galarreta.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Keiko FujimoriPerúBreaking News
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