Oficiales captaron desde un helicóptero la nube gigante que se ha levantado por los incendios forestales en Saumos, Francia.

1 / 6 Francia dice que el gran fuego que desplazó a 220,000 personas cerca de Burdeos ha dejado de crecer

Francia dice que el gran fuego que desplazó a 220,000 personas cerca de Burdeos ha dejado de crecer. Oficiales captaron desde un helicóptero la nube gigante que se ha levantado por los incendios forestales en Saumos, Francia.

1 / 6 | Francia dice que el gran fuego que desplazó a 220,000 personas cerca de Burdeos ha dejado de crecer. Oficiales captaron desde un helicóptero la nube gigante que se ha levantado por los incendios forestales en Saumos, Francia. - Agencia EFE

Lege-Cap Ferret - Un enorme incendio en el suroeste de Francia que ha obligado a evacuar a 220,000 personas ha dejado de crecer, indicó el lunes el ministro francés del Interior, que advirtió que el fuego aún no ha sido derrotado.

“No ha progresado durante la noche”, dijo el ministro, Laurent Nuñez. “Tenemos que permanecer muy concentrados, muy decididos de intervenir en cualquier momento”.

Nuñez habló después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, celebrara el lunes una reunión de crisis centrada en el enorme esfuerzo de extinción en la región de Gironda y en los incendios forestales en otros lugares.

El incendio de Gironda ha arrasado una superficie cuatro veces mayor que París. La prefectura de la región indicó que la situación durante la noche se había mantenido “globalmente estable” —un cambio respecto a días anteriores, cuando el gigantesco incendio que arde desde la semana pasada por la región vinícola se acercaba progresivamente a la ciudad de Burdeos.

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En la región vecina de Landes, en el suroeste, donde cientos de bomberos han logrado avances contra otro incendio virulento pero más pequeño, la prefectura indicó que cayó algo de lluvia durante la noche y describió las condiciones como “favorables” para la lucha contra el fuego, aunque también advirtió que podrían cambiar.

1 / 19 | 📷 Así luchan los bomberos franceses contra los monumentales incendios forestales. El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo. - Emma Da Silva 1 / 19 📷 Así luchan los bomberos franceses contra los monumentales incendios forestales El gobierno de Francia movilizó a soldados para que se unieran a los bomberos en la lucha contra uno de los peores incendios forestales registrados en el país en el último medio siglo. Emma Da Silva Compartir

No se anunciaron nuevas evacuaciones. Pero Francia está a punto de entrar en su temporada turística de mayor afluencia en agosto y las autoridades de Gironda tomaron más medidas para mantener alejados a los veraneantes, al prohibir los campamentos de vacaciones para niños y para personas con discapacidad.

Los bomberos tratan de adelantarse a la próxima ola de calor

Por tierra y aire, mientras las aeronaves arrojaban agua y retardante, el enorme esfuerzo de extinción luchaba contra el tiempo luchando por avanzar antes de un aumento previsto de las temperaturas a partir del martes, que podría dificultar el combate contra las llamas.

Equipos con maquinaria pesada arramplaron con franjas de bosque y matorral para crear espacios estériles, destinados a impedir que los incendios se propagaran. Los agricultores mantenían a los equipos de bomberos abastecidos de agua, transportándola en tanques. Alrededor de una docena de países han proporcionado aviones, helicópteros, bomberos y otra asistencia tanto a Francia como a España, que también combate incendios sin precedentes. En total, los incendios en ambos países han desplazado a más de 330,000 personas.

Macron no hizo comentarios de inmediato tras la reunión de crisis del gobierno que presidió. En una publicación del fin de semana en X, prometió apoyo a largo plazo para las comunidades afectadas por el fuego y afirmó: “Reconstruiremos, repararemos y estaremos presentes durante todo el tiempo que sea necesario”.

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España combate los mayores incendios de su historia

En España, los incendios forestales han ardido fuera de control en los alrededores de Madrid y en la región de Valencia. Las autoridades han evacuado a 76,000 personas y confinaron a otras 30,000 en sus hogares.

Tanto en España como en Francia, la escala excepcional de los incendios —alimentados por olas de calor que golpearon especialmente fuerte y temprano este año, dejando bosques y matorrales secos como yesca— está impulsando llamados a una acción más contundente contra el cambio climático.

“Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados, es la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios (...) más voraces, las olas de calor más frecuentes, y nuestros territorios como consecuencia más vulnerables”, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Un incendio que arde en un terreno montañoso y rural en Ávila, al oeste de Madrid, se ha convertido en el mayor registrado en España, según el gobierno, al calcinar 50,000 hectáreas (193 millas cuadradas). Eso es cinco veces el tamaño de Barcelona.

En total, los incendios han quemado 153,000 hectáreas (590 millas cuadradas) este año en España —seis veces la superficie arrasada por los incendios en la primera mitad de 2025—, dijo Sara Aagesen, la ministra de Ecología.

La ministra dijo que otra ola de calor prevista a partir del martes —que sería la cuarta en lo que va de año en España— podría aumentar el peligro de incendios.

Los evacuados se inquietaban por lo que encontrarán cuando se les permita regresar a las regiones afectadas por el fuego.

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“Parecía el apocalipsis. No se veía nada, todo lleno de ceniza”, dijo Rocío Domínguez, que evacuó con su perro, Simba, de la localidad de Chapinería, al oeste de Madrid.

“No sabemos cuándo lleguemos al pueblo, si tendremos media casa quemada o si estará bien o si no tendremos casa”, señaló. “Toda la ropa, todos los recuerdos, todo”.

Aviones que arrojan agua combaten un incendio en Italia

Un incendio forestal impulsado por fuertes vientos se declaró el domingo por la tarde cerca de Peschici, en la región meridional italiana de Puglia, quemando pinares y matorral y obligando a evacuar a unos 300 turistas de playas y campamentos, informaron las autoridades.

La Guardia Costera evacuó a los turistas por mar hasta la cercana Vieste, donde las autoridades abrieron refugios temporales.

Tres aviones Canadair de descarga de agua y equipos de bomberos en tierra continuaron el lunes combatiendo el incendio, que reavivó recuerdos de los devastadores incendios forestales que golpearon la misma zona costera en 2007.

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