Hallan un cuerpo en estado de descomposición en Bayamón
Las autoridades creen que los restos son de una mujer
27 de julio de 2026 - 6:46 AM
27 de julio de 2026 - 6:46 AM
Las autoridades investigan las circunstancias en torno al hallazgo de un cuerpo de estado de descomposición en Bayamón, informó la Policía.
El caso fue reportado a eso de las 7:37 de la noche de ayer, domingo, en la calle 52 de la urbanización Rexville.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
A la escena llegaron agentes de la Policía Municipal de Bayamón, quienes informaron que la persona fallecida era una mujer en estado de descomposición.
Los datos preliminares no precisaron que hubiera alguna señal de violencia que pudiera sugerir que el fallecimiento no fue por causas naturales.
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