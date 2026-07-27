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Hallan un cuerpo en estado de descomposición en Bayamón

Las autoridades creen que los restos son de una mujer

27 de julio de 2026 - 6:46 AM

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El caso fue reportado a eso de las 7:37 de la noche de ayer, domingo, en la calle 52 de la urbanización Rexville. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias en torno al hallazgo de un cuerpo de estado de descomposición en Bayamón, informó la Policía.

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El caso fue reportado a eso de las 7:37 de la noche de ayer, domingo, en la calle 52 de la urbanización Rexville.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

A la escena llegaron agentes de la Policía Municipal de Bayamón, quienes informaron que la persona fallecida era una mujer en estado de descomposición.

Los datos preliminares no precisaron que hubiera alguna señal de violencia que pudiera sugerir que el fallecimiento no fue por causas naturales.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamón
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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