Hallan un cuerpo en estado de descomposición en Bayamón

Las autoridades investigan las circunstancias en torno al hallazgo de un cuerpo de estado de descomposición en Bayamón, informó la Policía.

El caso fue reportado a eso de las 7:37 de la noche de ayer, domingo, en la calle 52 de la urbanización Rexville.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

A la escena llegaron agentes de la Policía Municipal de Bayamón, quienes informaron que la persona fallecida era una mujer en estado de descomposición.