Asesinan a hombre frente a un negocio en Aguadilla
El crimen fue reportado a las 2:20 a.m en la PR-440
18 de abril de 2026 - 9:09 AM
18 de abril de 2026 - 9:09 AM
Un hombre de 25 años fue asesinado en la madrugada de este sábado, en la PR-440, kilómetro 0.6, frente al negocio Maze, en Aguadilla.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el crimen fue reportado a las 2:20 a.m. en el mencionado lugar.
Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del occiso, quien presentaba varias heridas de bala.
De momento, el hombre no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
A la escena se personó el agente Efraín Oliver Maldonado, quien investigó de manera preliminar.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla lidera la pesquisa.
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