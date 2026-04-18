Asesinan a hombre frente a un negocio en Aguadilla

Un hombre de 25 años fue asesinado en la madrugada de este sábado, en la PR-440, kilómetro 0.6, frente al negocio Maze, en Aguadilla.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el crimen fue reportado a las 2:20 a.m. en el mencionado lugar.

Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del occiso, quien presentaba varias heridas de bala.

De momento, el hombre no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

A la escena se personó el agente Efraín Oliver Maldonado, quien investigó de manera preliminar.