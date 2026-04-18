Reportan caída, pero era un robo: agreden a un adulto mayor en gasolinera en Humacao

Un hombre de 73 años fue agredido y asaltado la noche del viernes en un garaje de gasolina en Humacao, en un incidente que inicialmente se reportó como una caída.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un hombre que había sufrido una aparente caída en un establecimiento ubicado en la avenida Font Martelo, en la zona urbana del municipio.

Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado estaba siendo atendido por paramédicos, quienes posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria del área.

No obstante, al ser entrevistado por los agentes, el adulto mayor indicó que fue agredido en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo. Agregó que alguien lo despojó de su cartera negra. En su interior, tenía documentos personales, un teléfono celular y $300 en efectivo.

De acuerdo con la Uniformada, el perjudicado requirió ocho puntos de sutura en el párpado del ojo derecho. Su condición fue descrita como estable.