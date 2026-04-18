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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan caída, pero era un robo: agreden a un adulto mayor en gasolinera en Humacao

El hombre de 73 años requirió ocho puntos de sutura en el párpado del ojo derecho

18 de abril de 2026 - 10:29 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
La División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investiga los hechos.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 73 años fue agredido y asaltado la noche del viernes en un garaje de gasolina en Humacao, en un incidente que inicialmente se reportó como una caída.

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Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un hombre que había sufrido una aparente caída en un establecimiento ubicado en la avenida Font Martelo, en la zona urbana del municipio.

Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado estaba siendo atendido por paramédicos, quienes posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria del área.

No obstante, al ser entrevistado por los agentes, el adulto mayor indicó que fue agredido en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo. Agregó que alguien lo despojó de su cartera negra. En su interior, tenía documentos personales, un teléfono celular y $300 en efectivo.

De acuerdo con la Uniformada, el perjudicado requirió ocho puntos de sutura en el párpado del ojo derecho. Su condición fue descrita como estable.

La División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao investiga los hechos.

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Breaking NewsRobosPolicía de Puerto RicoHumacao
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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