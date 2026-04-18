Alcalde de Guánica denuncia exclusión de millonaria asignación para reparar carreteras

El alcalde de Guánica, Ismael ‘Titi’ Rodríguez Ramos, denunció este sábado la exclusión de su municipio de la reciente aprobación de $94 millones, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), para reparaciones y rehabilitación de carreteras a través de Puerto Rico.

Mediante comunicado de prensa, Rodríguez Ramos sostuvo que, aunque La Fortaleza informó ayer, viernes, “que los proyectos serán en todo Puerto Rico, no ha sido equitativo geográficamente; al momento, a Guánica no se le asignó reparaciones”.

Según el alcalde, las carreteras estatales en Guánica que requieren reparaciones “de manera urgente” son la PR-116, PR-332 y PR3-25. “Es de conocimiento general que las condiciones de las carreteras inciden en muchas áreas, desde la seguridad, roturas y mantenimiento de los hatos, hasta accidentes y tiempo de desplazamientos desde el origen hasta la meta”, dijo.

Añadió que, al ser Guánica una zona turística, debería tener sus vías públicas en mejores condiciones.

“Habiendo gran interés en continuar desarrollando la industria turística en Puerto Rico, es importante que tengamos mejor calidad de vías públicas”, señaló.