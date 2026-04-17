Junta Fiscal asigna $94 millones para la reparación de carreteras en toda la isla

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó $94 millones para llevar a cabo trabajos de reparación y/o rehabilitación de las carreteras en toda la isla.

La gobernadora Jenniffer González resaltó, en declaraciones escritas, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) solicitó a la JSF la reprogramación presupuestaria de los fondos para llevar a cabo las labores de reparación y/o rehabilitación.

La administración de González ha priorizado la infraestructura como pieza importante para el desarrollo económico en la isla. Los trabajos de remodelación de las avenidas Kennedy (PR-2), Román Baldorioty de Castro (PR-26) y Francisco José de Goya (PR-28) comenzarían en diciembre del año pasado, a un costo de $84 millones entre fondos federales y estatales.

“Seguirán viendo drones anaranjados por todas las carreteras de Puerto Rico. Estos $94 millones serán de gran impacto, son una inversión directa en la seguridad vial de nuestras carreteras”, sostuvo González en el comunicado de prensa.

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Aguada, con una asignación de $10,421,996.80 millones, fue el municipio que más fondos recibirá para reparaciones y/o trabajos de rehabilitación de la carretera PR-2. Le siguió Patillas, con $4,753,516.90 millones para la carretera PR-184.

Mientras, Añasco y Aguadilla recibirán $4,462,086.90 y $4,255,262.90 millones, respectivamente, para las carreteras PR-402 (Añasco) y PR-110 (Aguadilla).

El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, reconoció, en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes celebrada el 14 de abril, que la agencia cuenta con menos presupuesto -$12 millones- para repavimentar carreteras que el Municipio de San Juan, que cuenta con casi $40 millones.

“Tenemos $12 millones para los 78 municipios.En realidad, las cifras y las comparativas son ridículas. La gobernadora Jenniffer González está de acuerdo con eso; por eso, ha peleado con la (JSF) para poder allegar más fondos”, dijo el ingeniero al salir de la vista.

Añadió que, ante los retos del año fiscal en curso –con tan poco presupuesto para mantenimiento–, el DTOP solicitó “más de $300 millones” para atender gran parte de los 700 deslizamientos que se han identificado en la isla y otras obras de conservación vial.

Para el año fiscal 2026-2027,el presupuesto propuesto consolidado asciende a $193,409,000, de los cuales $54,978,000 provienen del Fondo General y $138,431,000, del Fondo Especial Estatal. En su ponencia, el DTOP señaló que hubouna reducción de $353,236,000 en el presupuesto propuesto versus el solicitado.

“La falta de fondos ha inhabilitado al DTOP en cumplir con su deber de proveer mantenimiento a la red vial durante este año fiscal (2025-2026), y es de suma importancia que este tema se atienda en el presupuesto para el año fiscal próximo”, recalcó González Montalvo, en su memorial.

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La Fortaleza añadió que el DTOP cuenta con el visto bueno para presentar acuerdos de colaboración (MOUs) con los municipios participantes tras recibir, hoy, confirmación por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

A continuación presentamos la lista de con los 45 municipios que recibirán fondos, y los totales asignados: