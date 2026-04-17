Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Junta Fiscal asigna $94 millones para la reparación de carreteras en toda la isla

Aguada recibirá poco más de $10 millones para la rehabilitación de la carretera PR-2

17 de abril de 2026 - 7:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cadáver de Anabel Soto Martínez fue localizado a eso de las 6:15 a.m. a orillas de la carretera PR-2 de Aguada. (GFR Media / Olimpo Ramos)
La Fortaleza añadió que el DTOP recibió el visto bueno para presentar acuerdos de colaboración (MOUs) con los municipios participantes.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó $94 millones para llevar a cabo trabajos de reparación y/o rehabilitación de las carreteras en toda la isla.

RELACIONADAS

La gobernadora Jenniffer González resaltó, en declaraciones escritas, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) solicitó a la JSF la reprogramación presupuestaria de los fondos para llevar a cabo las labores de reparación y/o rehabilitación.

La administración de González ha priorizado la infraestructura como pieza importante para el desarrollo económico en la isla. Los trabajos de remodelación de las avenidas Kennedy (PR-2), Román Baldorioty de Castro (PR-26) y Francisco José de Goya (PR-28) comenzarían en diciembre del año pasado, a un costo de $84 millones entre fondos federales y estatales.

“Seguirán viendo drones anaranjados por todas las carreteras de Puerto Rico. Estos $94 millones serán de gran impacto, son una inversión directa en la seguridad vial de nuestras carreteras”, sostuvo González en el comunicado de prensa.

Aguada, con una asignación de $10,421,996.80 millones, fue el municipio que más fondos recibirá para reparaciones y/o trabajos de rehabilitación de la carretera PR-2. Le siguió Patillas, con $4,753,516.90 millones para la carretera PR-184.

Mientras, Añasco y Aguadilla recibirán $4,462,086.90 y $4,255,262.90 millones, respectivamente, para las carreteras PR-402 (Añasco) y PR-110 (Aguadilla).

El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, reconoció, en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes celebrada el 14 de abril, que la agencia cuenta con menos presupuesto -$12 millones- para repavimentar carreteras que el Municipio de San Juan, que cuenta con casi $40 millones.

Tenemos $12 millones para los 78 municipios.En realidad, las cifras y las comparativas son ridículas. La gobernadora Jenniffer González está de acuerdo con eso; por eso, ha peleado con la (JSF) para poder allegar más fondos”, dijo el ingeniero al salir de la vista.

Añadió que, ante los retos del año fiscal en curso –con tan poco presupuesto para mantenimiento–, el DTOP solicitó “más de $300 millones” para atender gran parte de los 700 deslizamientos que se han identificado en la isla y otras obras de conservación vial.

Para el año fiscal 2026-2027,el presupuesto propuesto consolidado asciende a $193,409,000, de los cuales $54,978,000 provienen del Fondo General y $138,431,000, del Fondo Especial Estatal. En su ponencia, el DTOP señaló que hubouna reducción de $353,236,000 en el presupuesto propuesto versus el solicitado.

“La falta de fondos ha inhabilitado al DTOP en cumplir con su deber de proveer mantenimiento a la red vial durante este año fiscal (2025-2026), y es de suma importancia que este tema se atienda en el presupuesto para el año fiscal próximo”, recalcó González Montalvo, en su memorial.

La Fortaleza añadió que el DTOP cuenta con el visto bueno para presentar acuerdos de colaboración (MOUs) con los municipios participantes tras recibir, hoy, confirmación por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

A continuación presentamos la lista de con los 45 municipios que recibirán fondos, y los totales asignados:

  1. Adjuntas - PR-135 - $1,891,957.50
  2. Aguada - PR-2 - $10,421,996.80
  3. Aguadilla - PR-110 - $4,255,262.90
  4. Añasco - PR-402 - $4,462,086.90
  5. Arroyo - PR-753 - $2,727,974.85
  6. Barranquitas - PR-156 - $2,162,657.20
  7. Bayamón - PR-167 - $2,771,000.00
  8. Camuy - PR-4486 - $1,595,616.95
  9. Canóvanas - PR-186 - $1,499,518.69
  10. Carolina - PR-187 - $3,104,474.44
  11. Cayey - PR-708 - $831,265.00
  12. Ceiba - PR-9974 - $793,939.99
  13. Cidra - PR-173 - $2,146,000.00
  14. Coamo - Múltiples carreteras - $1,158,375.00
  15. Comerío - PR-156 - $3,400,444.95
  16. Culebra - PR-251 - $1,879,075.00
  17. Dorado - PR-679 - $799,182.36
  18. Fajardo - PR-195 - $1,594,144.86
  19. Gurabo - PR-932 - $868,777.25
  20. Hatillo - PR-493 - $802,650.00
  21. Isabela - PR-112 - $3,829,520.03
  22. Jayuya - PR-141 - $1,804,860.05
  23. Juncos - PR-919 - $1,912,509.47
  24. Las Marías - PR-407 - $1,996,658.38
  25. Las Piedras - PR-905 - $2,232,000.00
  26. Loíza - PR-187 - $574,337.14
  27. Manatí - PR-685 - $401,915.70
  28. Maricao - PR-366 - $3,953,561.32
  29. Maunabo - PR-939 - $1,415,465.77
  30. Moca - PR-112 - $2,175,253.34
  31. Naguabo - PR-31 - $1,407,973.01
  32. Naranjito - PR-152 - $1,949,456.84
  33. Orocovis - PR-564 - $1,673,125.73
  34. Patillas - PR-184 - $4,753,516.90
  35. Peñuelas - PR-391 - $1,110,282.75
  36. Quebradillas - PR-484 - $464,490.20
  37. San Juan - calle Loíza - $695,261.15
  38. San Sebastián - PR-446 - $1,765,543.50
  39. Santa Isabel - PR-161 - $1,796,648.19
  40. Toa Alta - PR-165 - $1,753,368.56
  41. Toa Baja - PR-866 - $801,645.00
  42. Varios municipios - PR-30 - $3,538,069.50
  43. Vega Alta - PR-677 - $829,606.00
  44. Vieques - PR-200 - $1,028,745.64
  45. Villalba - PR-560 - $852,813.00
Tags
Gobierno de Puerto RicoDepartamento de Transportación y Obras PúblicasJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: