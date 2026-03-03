“Movimiento masivo” de oficiales correcionales continuará para evitar contrabando en las cárceles

En busca de evitar casos de contrabando en las cárceles, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, informó este martes que movilizarán empleados correccionales entre las instituciones alrededor de Puerto Rico, iniciando con oficiales de alto rango.

El funcionario no prevé traslados adicionales de reos entre centros correccionales, como el caso de cientos de confinados que fueron movilizados la semana pasada para evitar turnos de 12 horas en una institución de Ponce, que llevaba un año con este ritmo de trabajo.

“No contemplo, en este preciso momento, hacer movimientos adicionales masivos de confinados. Ahora, nos vamos a mover a los empleados, comenzando con los superintendentes, capitanes hacia abajo, hasta llegar a los oficiales correccionales”, contestó el funcionario, en conferencia de prensa, al resaltar que los traslados se realizan conforme al convenio con la Alianza Correccional Unida (ACU).

Para la movilización masiva de la semana pasada, detalló que “tenían oficiales en Ponce Fase I realizando turnos de 12 horas” desde el año pasado. “Este movimiento ya nos permitió terminar con esos turnos de 12 horas”, aseguró.

Entre el jueves y viernes pasados, el DCR trasladó 339 reos del complejo correccional de Sabana Hoyos (Arecibo) a la institución de Guerrero (Aguadilla) y al Centro de Detención del Oeste (Mayagüez).

Una vez completado este traslado, fueron movilizados 186 confinados desde Ponce Fase I a esa institución arecibeña, que recientemente visitó el senador independiente Eliezer Molina. La población correccional de Sabana Hoyo disminuyó en un 45% con estas movidas.

En medio de los traslados, el secretario Quiñones Rivera visitó las instituciones que recibieron nuevos confinados y defendió que los movimientos ya los habían anunciado antes de la visita de Molina.

“Es un asunto de seguridad para atacar esos lazos que se crean por mucho tiempo en las mismas instituciones y dar experiencias nuevas a los compañeros y compañeras que trabajan el sistema en diversas instituciones”, argumentó.

En 2025, el DCR informó que casi se triplicaron los arrestos a empleados correccionales, ya que de cuatro arrestos, en 2024, ascendieron a 11 el año pasado. Asimismo, aumentaron las incautaciones por contrabando, con $6.4 millones comparado con los $3.4 millones que se ocuparon en 2024.

El 17 de febrero, fue arrestado el oficial Radamés Morales Portalatín, con 22 años de servicio en el DCR, en su mayoría en la institución de máxima seguridad de Guayama.

“Eso es parte de lo que queremos romper, que haya personas que se les trasladó allí hace 10, 15 o 20 años y echan raíces en esas instituciones. Queremos jamaquear un poco el palo y cambiar las dinámicas que se están dando”, puntualizó Quiñones Rivera.

“Los que han estado trabajando fuera del marco de la ley, han hecho sus ajustes, están desconfiando de todo el mundo porque tienen el peso de esta agencia sobre ellos. Los estamos velando, pero quiero destacar que 11 (arrestos) en un año no representan los 3,547 hombres y mujeres que están haciendo bien su trabajo”, insistió.

Sustitución de Physician Correctional

En torno a la sustitución de Physician Correctional, el secretario contestó que esta misma tarde se reuniría con su equipo para delinear las preguntas a 12 proveedores de salud –nueve para todo el sistema y tres solo de salud mental– que sometieron sus propuestas a la agencia.

“Estamos escogiendo martes, miércoles y jueves para atacar esto bastante rápido. Se les va a dar una hora para que presenten la propuesta que sometieron por escrito y el comité va a tener una hora adicional aproximadamente para hacer preguntas estructuradas. Eso está bien adelantado”, estableció Quiñones Rivera.

Sobre la demanda de Physian Correctional, destacó que la solicitud de interdicto de la compañía para paralizar el proceso de análisis de un nuevo suplidor “no procedió”.

“La demanda está corriendo. Lo está trabajando el Departamento de Justicia, y eso no nos detiene, eso fue lo que recogió el Tribunal. Ese asunto, en el momento, no ha incidido sobre las determinaciones que estamos haciendo en el Departamento”, indicó el funcionario, al explicar que Physician continúa brindando servicios hasta tanto se culmine con el contrato.

Por otra parte, el DCR anunció un nuevo proyecto de conservación y bellas artes que impactará a 11 confinados de la institución Bayamón 501, que serán adiestrados por la arquitecta Astrid Díaz durante dos semanas.