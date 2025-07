La demanda que Physician Correctional presentó contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no detiene el trámite que la agencia inició para buscarle un sustituto, precisó este miércoles el secretario Francisco Quiñones , quien, de paso, reveló que 11 compañías ya recibieron información tras mostrar interés en administrar y operar los servicios de salud para la población penal en Puerto Rico.

“Nosotros no nos detenemos. No podemos descansar buscando lo mejor para la población correccional, sea en el tema de salud, sea en el tema de alimentos, sea en el tema de rehabilitación. Así que nosotros no vamos a descansar. Seguimos pa’lante”, puntualizó Quiñones, a preguntas de la prensa, en una conferencia en el Complejo Correccional 501, en Bayamón.