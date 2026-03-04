Violento ataque a tiros: asesinan a un hombre dentro de una ambulancia en Santurce

Un hombre fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles dentro de una ambulancia, en los predios del residencial público Las Margaritas, en Barrio Obrero, Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona con una supuesta crisis nerviosa.

Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos a la escena, se toparon con un hombre herido de bala. Mientras estos le brindaban asistencia dentro de la ambulancia, un sujeto llegó y realizó varios disparos.

“Escuché los disparos, pero realmente no vi nada. No sé nada. Vivo cerca, pero no observé nada”, relató una mujer a Telenoticias de Telemundo, cuya identidad se mantuvo protegida por motivos de seguridad.

Hasta el momento, no se ha reportado que algún miembro del personal de emergencia haya resultado herido de bala.

En la escena se encuentran tanto policías municipales de San Juan como agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

