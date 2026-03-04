Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violento ataque a tiros: asesinan a un hombre dentro de una ambulancia en Santurce

El personal de emergencias no resultó herido durante el incidente violento, confirmó la Policía de Puerto Rico

4 de marzo de 2026 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del crimen en Santa Isabel se ocuparon varias piezas de evidencia, entre otras, casquillos calibre 40 y 9 milímetros.
Piezas de evidencia en una escena del crimen.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros la mañana de este miércoles dentro de una ambulancia, en los predios del residencial público Las Margaritas, en Barrio Obrero, Santurce, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona con una supuesta crisis nerviosa.

Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos a la escena, se toparon con un hombre herido de bala. Mientras estos le brindaban asistencia dentro de la ambulancia, un sujeto llegó y realizó varios disparos.

“Escuché los disparos, pero realmente no vi nada. No sé nada. Vivo cerca, pero no observé nada”, relató una mujer a Telenoticias de Telemundo, cuya identidad se mantuvo protegida por motivos de seguridad.

Hasta el momento, no se ha reportado que algún miembro del personal de emergencia haya resultado herido de bala.

En la escena se encuentran tanto policías municipales de San Juan como agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: