Asesinan a dos hombres en la cancha de baloncesto de un residencial en Yabucoa
Los occisos fueron identificados como Ramón Berríos Rojas y David Díaz Torres, ambos de 42 años, según la Policía
28 de febrero de 2026 - 8:37 AM
Una balacera registrada a las 11:43 p.m. del viernes dejó un saldo de dos hombres muertos en la cancha de baloncesto del residencial público Dr. Víctor Berríos, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron los cuerpos de dos hombres con heridas de bala.
La Uniformada confirmó que los occisos fueron identificados como Ramón Berríos Rojas, de 42 años y residente del lugar, y David Díaz Torres, de 42 y vecino de Maunabo. Ambos contaban con expediente criminal.
De momento, las circunstancias de los hechos permanecen bajo investigación.
El agente José Caraballo Medina, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en coordinación con la fiscal Astrid Rivera, se hizo cargo de la pesquisa.
