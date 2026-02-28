Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos hombres en la cancha de baloncesto de un residencial en Yabucoa

Los occisos fueron identificados como Ramón Berríos Rojas y David Díaz Torres, ambos de 42 años, según la Policía

28 de febrero de 2026 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No bullet casings were found at the scene of the double crime, so police believe the men were executed elsewhere (GFR Media).
El crimen se reportó durante la noche del viernes. (Archivo .)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una balacera registrada a las 11:43 p.m. del viernes dejó un saldo de dos hombres muertos en la cancha de baloncesto del residencial público Dr. Víctor Berríos, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron los cuerpos de dos hombres con heridas de bala.

La Uniformada confirmó que los occisos fueron identificados como Ramón Berríos Rojas, de 42 años y residente del lugar, y David Díaz Torres, de 42 y vecino de Maunabo. Ambos contaban con expediente criminal.

De momento, las circunstancias de los hechos permanecen bajo investigación.

La Policía confirmó que ambos occisos tenían expediente criminal.
La Policía confirmó que ambos occisos tenían expediente criminal. (Suministrada)

El agente José Caraballo Medina, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en coordinación con la fiscal Astrid Rivera, se hizo cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
