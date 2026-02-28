Asesinan a dos hombres en la cancha de baloncesto de un residencial en Yabucoa

Una balacera registrada a las 11:43 p.m. del viernes dejó un saldo de dos hombres muertos en la cancha de baloncesto del residencial público Dr. Víctor Berríos, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron los cuerpos de dos hombres con heridas de bala.

La Uniformada confirmó que los occisos fueron identificados como Ramón Berríos Rojas, de 42 años y residente del lugar, y David Díaz Torres, de 42 y vecino de Maunabo. Ambos contaban con expediente criminal.

De momento, las circunstancias de los hechos permanecen bajo investigación.

La Policía confirmó que ambos occisos tenían expediente criminal. (Suministrada)