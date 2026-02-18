Asesinan a un hombre en una cancha en Ponce
La muerte violenta se reportó a las 10:47 a.m. de este miércoles, informó la Policía
18 de febrero de 2026 - 11:58 AM
18 de febrero de 2026 - 11:58 AM
Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles en una cancha ubicada en la urbanización Riveras de Bucana, en Ponce, informó la Policía.
Según el reporte preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el mencionado lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado.
Al momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen mayores detalles sobre el móvil del crimen, que se encuentra bajo investigación.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, se encuentran en la escena.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: