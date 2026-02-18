Asesinan a un hombre en una cancha en Ponce

Un hombre fue asesinado en la mañana de este miércoles en una cancha ubicada en la urbanización Riveras de Bucana, en Ponce, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el mencionado lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado.

Al momento, el occiso no ha sido identificado y se desconocen mayores detalles sobre el móvil del crimen, que se encuentra bajo investigación.