Asesinan a un hombre en un negocio en Guaynabo
Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un robo en el lugar
6 de febrero de 2026 - 7:38 AM
6 de febrero de 2026 - 7:38 AM
Un hombre de 48 años fue asesinado en la madrugada del viernes en el negocio El Nuevo Tamarindo, ubicado en la carretera PR-174, kilómetro 13.6, en Guaynabo.
El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un robo en el lugar.
Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Joemil Serrano Vargas, con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión al fiscal Fernando Quintero, investigan los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: