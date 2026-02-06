Asesinan a un hombre en un negocio en Guaynabo

Un hombre de 48 años fue asesinado en la madrugada del viernes en el negocio El Nuevo Tamarindo, ubicado en la carretera PR-174, kilómetro 13.6, en Guaynabo.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un robo en el lugar.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Joemil Serrano Vargas, con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza.