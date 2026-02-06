Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a uno de los más buscados a nivel de Puerto Rico

Contra Izaia Díaz Doñe, de 26 años, pesaba una orden de arresto por tentativa de asesinato

6 de febrero de 2026 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Era buscado por las autoridades desde 2025. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía arrestaron, este viernes, en el sector Villa Vaca, en Loíza, a un hombre que figuraba en la lista de los más buscados a nivel isla.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Uniformada, contra Izaia Díaz Doñe, de 26 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $900 mil, por hechos ocurridos el 2 de julio de 2025, en la calle 4, de las parcelas Hill Brothers en San Juan.

Según las autoridades, ese día, el imputado habría disparado en varias ocasiones contra un hombre de 34 años.

Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan radicó contra Díaz Doñe un cargo por tentativa de asesinato y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas.

El imputado será transportado a la División de Drogas Metropolitana donde será entregado a la División de Arrestos y Extradiciones, quienes diligenciarán la orden de arresto.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoLos más buscadosArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: