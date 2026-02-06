Arrestan a uno de los más buscados a nivel de Puerto Rico

Agentes de la Policía arrestaron, este viernes, en el sector Villa Vaca, en Loíza, a un hombre que figuraba en la lista de los más buscados a nivel isla.

De acuerdo con la Uniformada, contra Izaia Díaz Doñe, de 26 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $900 mil, por hechos ocurridos el 2 de julio de 2025, en la calle 4, de las parcelas Hill Brothers en San Juan.

Según las autoridades, ese día, el imputado habría disparado en varias ocasiones contra un hombre de 34 años.

Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan radicó contra Díaz Doñe un cargo por tentativa de asesinato y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas.