Arrestan a uno de los más buscados a nivel de Puerto Rico
Contra Izaia Díaz Doñe, de 26 años, pesaba una orden de arresto por tentativa de asesinato
6 de febrero de 2026 - 7:22 AM
6 de febrero de 2026 - 7:22 AM
Agentes de la Policía arrestaron, este viernes, en el sector Villa Vaca, en Loíza, a un hombre que figuraba en la lista de los más buscados a nivel isla.
De acuerdo con la Uniformada, contra Izaia Díaz Doñe, de 26 años, pesaba una orden de arresto con una fianza de $900 mil, por hechos ocurridos el 2 de julio de 2025, en la calle 4, de las parcelas Hill Brothers en San Juan.
Según las autoridades, ese día, el imputado habría disparado en varias ocasiones contra un hombre de 34 años.
Por estos hechos, la Fiscalía de San Juan radicó contra Díaz Doñe un cargo por tentativa de asesinato y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas.
El imputado será transportado a la División de Drogas Metropolitana donde será entregado a la División de Arrestos y Extradiciones, quienes diligenciarán la orden de arresto.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: