Cae uno de los más buscados del área policíaca de Bayamón

Contra Pacheco Sánchez pesaban dos órdenes de arrestos emitidas en los años 2019 y 2024, por infracción a varias leyes relacionadas con uso y posesión de armas de fuego, violencia doméstica y maltrato de menores, con una fianza de $600,000.

El agente Rafael Rivera Ríos, adscrito a la División de Arrestos Especiales, bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz, diligenció la orden de arresto, y el imputado fue llevado ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, quien ordenó su ingreso a prisión.

De acuerdo a la investigación de la Policía, la primera orden de arresto fue expedida por el juez Emer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Bayamón, con una fianza impuesta de $500,000 por cargos relacionados al transporte ilegal y venta de un arma de fuego, en hechos ocurridos el 27 de marzo de 2019.

John Anthony Pacheco Sánchez, de 27 años, fue arrestado, confirmó la Policía. (Suministrada)

En tanto, la segunda orden fue expedida por la jueza Darelis López Rosario, del Tribunal de Bayamón, con una fianza impuesta de $100,000, por hechos ocurridos el 25 de marzo de 2024 en el mencionado municipio.