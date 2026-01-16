Cae uno de los más buscados del área policíaca de Bayamón
Contra John Anthony Pacheco Sánchez, de 27 años, pesaban dos órdenes de arresto
16 de enero de 2026 - 12:48 PM
John Anthony Pacheco Sánchez, de 27 años, quien figuraba en la lista de “Los 10 Más Buscados del Área de Bayamón”, fue arrestado por agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, confirmó este viernes la Policía de Puerto Rico.
Contra Pacheco Sánchez pesaban dos órdenes de arrestos emitidas en los años 2019 y 2024, por infracción a varias leyes relacionadas con uso y posesión de armas de fuego, violencia doméstica y maltrato de menores, con una fianza de $600,000.
El agente Rafael Rivera Ríos, adscrito a la División de Arrestos Especiales, bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz, diligenció la orden de arresto, y el imputado fue llevado ante la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, quien ordenó su ingreso a prisión.
De acuerdo a la investigación de la Policía, la primera orden de arresto fue expedida por el juez Emer Rodríguez Díaz, del Tribunal de Bayamón, con una fianza impuesta de $500,000 por cargos relacionados al transporte ilegal y venta de un arma de fuego, en hechos ocurridos el 27 de marzo de 2019.
En tanto, la segunda orden fue expedida por la jueza Darelis López Rosario, del Tribunal de Bayamón, con una fianza impuesta de $100,000, por hechos ocurridos el 25 de marzo de 2024 en el mencionado municipio.
Esta última orden por cargos de maltrato agravado bajo la Ley 54-1989 de Prevención de Violencia Doméstica y maltrato de menores, se relaciona con un presunto incidente en el que se alega que golpeó en varias ocasiones a su hijo menor, cuando este tenía 5 años, y a su expareja y madre del menor en el área del rostro, según detalló la Uniformada en el informe.
