30 de octubre de 2025
82°despejado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Capturan en Loíza a uno de los más buscados del distrito policiaco de Carolina

José Iván Dones Peñaloza enfrenta dos casos por violencia de género, maltrato y violaciones a la Ley de Armas

29 de octubre de 2025 - 7:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Iván Dones Peñaloza compareció esta tarde ante la jueza Rebecca Vera Ríos, quien ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Bayamón al no prestar las fianzas en ambos casos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre que figuraba en la lista de los más buscados del distrito policiaco de Carolina fue capturado en la mañana del miércoles en el estacionamiento del Concilio de Salud Integral de Loíza.

RELACIONADAS

Contra José Iván Dones Peñaloza, conocido como “Cabole”, pesaban dos órdenes de arresto por cargos de maltrato, maltrato mediante amenaza, violencia de género y violaciones a la Ley de Armas.

Según la pesquisa de la Uniformada, Dones Peñaloza, supuestamente, sostuvo una discusión, el 25 de agosto, con su pareja y la agredió y amenazó. Luego, el 24 de octubre, Dones Peñaloza, presuntamente, se vio involucrado en otro incidente de violencia de género en Loíza.

La jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, expidió orden de arresto en ausencia por el incidente del 25 de agosto tras encontrar causa, al tiempo que fijó una fianza de $80,000. Mientras, el juez Alexander Espinosa Santiago también encontró causa en ausencia por el incidente del 24 de octubre, firmó una segunda orden de arresto y fijó una fianza de $20,000.

Dones Peñaloza compareció esta tarde ante la jueza Rebecca Vera Ríos, quien ordenó su ingreso al Complejo Correccional de Bayamón al no prestar las fianzas antes señaladas.

De momento, no se ofreció una fecha para la celebración de la vista preliminar.

José Iván Dones Peñaloza fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón
José Iván Dones Peñaloza fue ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón (Suministrada)
Tags
Breaking NewsLoízaLos más buscadosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
