Reportan dos robos a turistas en Condado con 15 minutos de diferencia

Dos robos perpetrados contra turistas en circunstancias separadas, y con solo 15 minutos de diferencia, fueron reportados en la noche de este martes en una concurrida zona de Condado, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un robo en la calle Mirsonia, entre la calle Loíza y la avenida Ashford.

El perjudicado, un visitante de 40 años del estado de Wisconsin, dijo que se encontraba, a las 9:30 de la noche, en un punto de esa calle cuando dos individuos, vestidos de negro y que viajaban en una “scooter“ eléctrica color negra, lo interceptaron y, utilizando un arma de fuego, lo despojaron de un bulto que contenía un iPad, audífonos AirPods y varios documentos personales.

Anterior a este incidente, una turista de 18 años reportó, a las 9:15 p.m. ser víctima de un robo similar frente a la sucursal del FirstBank en la avenida Ashford, esquina con la avenida José de Diego, a una corta distancia de la calle Mirsonia en la que ocurrió el segundo robo.

La perjudicada relató que dos individuos vestidos de negro y en una “scooter” negra, mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego, le arrebataron una cartera tipo bolso con documentos personales y un iPhone 15 color rosa.