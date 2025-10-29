Opinión
29 de octubre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan dos robos a turistas en Condado con 15 minutos de diferencia

Dos individuos en una “scooter” negra, presuntamente, cometieron ambos atracos

29 de octubre de 2025 - 2:11 PM

Updated At

Actualizado el 29 de octubre de 2025 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Los asaltantes cargaron con documentos personales y teléfonos del fabricante Apple.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Dos robos perpetrados contra turistas en circunstancias separadas, y con solo 15 minutos de diferencia, fueron reportados en la noche de este martes en una concurrida zona de Condado, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un robo en la calle Mirsonia, entre la calle Loíza y la avenida Ashford.

El perjudicado, un visitante de 40 años del estado de Wisconsin, dijo que se encontraba, a las 9:30 de la noche, en un punto de esa calle cuando dos individuos, vestidos de negro y que viajaban en una “scooter“ eléctrica color negra, lo interceptaron y, utilizando un arma de fuego, lo despojaron de un bulto que contenía un iPad, audífonos AirPods y varios documentos personales.

Anterior a este incidente, una turista de 18 años reportó, a las 9:15 p.m. ser víctima de un robo similar frente a la sucursal del FirstBank en la avenida Ashford, esquina con la avenida José de Diego, a una corta distancia de la calle Mirsonia en la que ocurrió el segundo robo.

La perjudicada relató que dos individuos vestidos de negro y en una “scooter negra, mediante intimidación y amenaza con un arma de fuego, le arrebataron una cartera tipo bolso con documentos personales y un iPhone 15 color rosa.

Personal de la Unidad de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de ambas pesquisas.

Breaking News Policía de Puerto Rico Condado Robos Armas de fuego Turistas
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
