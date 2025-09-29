Opinión
29 de septiembre de 2025
86°bruma
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Turista reporta pérdidas de sobre $55,000 por robo de prendas en Condado

El perjudicado caminaba con su pareja y amistades cuando fue interceptado por encapuchados

29 de septiembre de 2025 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se levantaron como evidencia varios casquillos de bala calibre .40. (archivo)
La pesquisa del caso está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga una querella de robo radicada por un turista en la madrugada de este lunes en el área de Condado, en San Juan.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:32 a.m., frente al hotel La Concha, por el querellante, quien es un hombre de 40 años residente del estado de Florida.

El perjudicado alegó que se encontraba caminando por el lugar acompañado de su pareja y amigos cuando “fue interceptado por dos sujetos encapuchados, armados con un arma larga y una pistola, quienes lo amenazaron y le exigieron sus pertenencias”, indicó el informe de la Uniformada.

“Bajo amenaza e intimidación, la víctima entregó una cadena de oro cubana, valorada en $40,000, así como una segunda cadena de oro con diamantes, valorada en $15,000, y un Apple Watch con correa de oro, que tenía un valor aproximado de $400”, apuntó el comunicado policiaco.

“Posteriormente los asaltantes luego de cometer el delito huyeron a un rumbo desconocido en una guagua color blanca”, agregó.

El agente Carlos Santiago, adscrito al precinto de la policía en la Calle Loíza y Turística, investigó el caso de manera preliminar y lo refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Policía de Puerto Rico Condado
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
