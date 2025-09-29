Turista reporta pérdidas de sobre $55,000 por robo de prendas en Condado

La Policía investiga una querella de robo radicada por un turista en la madrugada de este lunes en el área de Condado, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:32 a.m., frente al hotel La Concha, por el querellante, quien es un hombre de 40 años residente del estado de Florida.

El perjudicado alegó que se encontraba caminando por el lugar acompañado de su pareja y amigos cuando “fue interceptado por dos sujetos encapuchados, armados con un arma larga y una pistola, quienes lo amenazaron y le exigieron sus pertenencias”, indicó el informe de la Uniformada.

“Bajo amenaza e intimidación, la víctima entregó una cadena de oro cubana, valorada en $40,000, así como una segunda cadena de oro con diamantes, valorada en $15,000, y un Apple Watch con correa de oro, que tenía un valor aproximado de $400”, apuntó el comunicado policiaco.

“Posteriormente los asaltantes luego de cometer el delito huyeron a un rumbo desconocido en una guagua color blanca”, agregó.