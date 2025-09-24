Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de una turista flotando en playa de San Juan

La Policía indica que la mujer vestía equipo de “snorkeling”

24 de septiembre de 2025 - 6:23 AM

Updated At

Actualizado el 24 de septiembre de 2025 - 6:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tres agentes de la Policía investigan un ahogamiento en la playa. (GFR Media)
La Policía fue alertada por un guardia de seguridad del hotel Caribe Hilton. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una turista falleció ahogada en circunstancias que son investigadas por las autoridades desde la madrugada de este miércoles, en San Juan.

RELACIONADAS

El hallazgo del cuerpo de la turista fue reportado a la Policía a eso de las 3:40 a.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la información preliminar, un guardia de seguridad del hotel Caribe Hilton avisó sobre la presencia del cuerpo sin vida de la mujer en el área de la playa frente a la hospedería.

Según la Uniformada, se trata de una mujer residente del estado de Carolina del Norte que estaba quedándose en el hotel tras viajar a Puerto Rico para una convención de radiología.

Al examinar la escena, los oficiales observaron que la turista vestía equipo de “snorkeling” y no presentaba signos de violencia, por lo que sospechan que pudiera haber tenido algún percance en el agua desde ayer, hasta encontrarla esta madrugada.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hizo cargo del caso.

El director del CIC, Edwin Figueroa, dijo a TeleOnce que la turista se registró sola en el hotel. Añadió que la vieron salir del hotel a las 5:00 de la tarde de ayer, martes, y no fue vista de nuevo hasta que fue hallada esta madrugada. Aunque cuentan con un nombre que usó para registrarse, no la identificarán públicamente hasta que se confirme con familiares.

Tags
TuristasPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: