Encuentran el cuerpo de una turista flotando en playa de San Juan

Una turista falleció ahogada en circunstancias que son investigadas por las autoridades desde la madrugada de este miércoles, en San Juan.

El hallazgo del cuerpo de la turista fue reportado a la Policía a eso de las 3:40 a.m., a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la información preliminar, un guardia de seguridad del hotel Caribe Hilton avisó sobre la presencia del cuerpo sin vida de la mujer en el área de la playa frente a la hospedería.

Según la Uniformada, se trata de una mujer residente del estado de Carolina del Norte que estaba quedándose en el hotel tras viajar a Puerto Rico para una convención de radiología.

Al examinar la escena, los oficiales observaron que la turista vestía equipo de “snorkeling” y no presentaba signos de violencia, por lo que sospechan que pudiera haber tenido algún percance en el agua desde ayer, hasta encontrarla esta madrugada.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se hizo cargo del caso.