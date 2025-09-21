Opinión
21 de septiembre de 2025
90°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan agresión sexual contra una menor de 13 años durante robo domiciliario en Condado

Durante los hechos, reportados esta madrugada, también habrían robado un arma de fuego

21 de septiembre de 2025 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Varias unidades de la Policía investigan, este domingo, una denuncia de agresión sexual contra una menor de edad durante un robo domiciliario en San Juan.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:26 a.m., en una vivienda en el área del Condado.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre “una situación sospechosa”.

“Al llegar los agentes a la escena de los hechos, manifestó el querellante que mientras dormían, alguien obtuvo acceso al interior de la residencia. Una vez allí le hurtaron un arma de fuego y agredieron sexualmente a una menor de 13 años”, indicó la Policía, en un comunicado de prensa.

“Agentes adscritos a la Divisiones de Robo y Delitos Sexuales se encuentran investigando”, apuntó la Uniformada.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
