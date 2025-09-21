Investigan agresión sexual contra una menor de 13 años durante robo domiciliario en Condado
Durante los hechos, reportados esta madrugada, también habrían robado un arma de fuego
21 de septiembre de 2025 - 11:06 AM
Varias unidades de la Policía investigan, este domingo, una denuncia de agresión sexual contra una menor de edad durante un robo domiciliario en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:26 a.m., en una vivienda en el área del Condado.
De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre “una situación sospechosa”.
“Al llegar los agentes a la escena de los hechos, manifestó el querellante que mientras dormían, alguien obtuvo acceso al interior de la residencia. Una vez allí le hurtaron un arma de fuego y agredieron sexualmente a una menor de 13 años”, indicó la Policía, en un comunicado de prensa.
“Agentes adscritos a la Divisiones de Robo y Delitos Sexuales se encuentran investigando”, apuntó la Uniformada.
