21 de septiembre de 2025
Hombre fallece tras caer de su motora y ser arrollado por un auto en Ponce

La víctima tenía 50 años y este sería el segundo accidente fatal con motoras reportado en la madrugada de este domingo

21 de septiembre de 2025 - 10:26 AM

Actualizado el 21 de septiembre de 2025 - 10:26 AM

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Un motorista falleció en la madrugada de este domingo tras un accidente en Ponce, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:01 a.m., en la calle Central, intersección con la Calle 6, en la barriada Clausells, en el mencionado pueblo.

De acuerdo con la información preliminar, el motorista, identificado como Efraín García Rivera, de 50 años, “aparentemente se cae de la motora”.

El informe policíaco añadió que en ese momento “se encontraba en el piso” cuando fue arrollado por un auto Nissan Sentra 2009 conducido por un hombre ya identificado por la Policía.

El motorista resultó “con lesiones de gravedad” y fue llevado al Hospital Dr. Pila, donde luego falleció, agregó la Policía.

Inicialmente el incidente fue investigado como “leve”, pero posteriormente se ocuparon los vehículos, mientras que se tomaron medidas en la escena.

Este caso es el segundo accidente fatal con motoristas reportado en la madrugada de este domingo, en circunstancias similares.

El otro caso fue registrado a eso de las 2:21 a.m., en la avenida 65 de Infantería, en dirección de Carolina hacia Río Piedras, frente a la barriada Venezuela.

Tras chocar con una valla, el motorista y su pasajera cayeron sobre la carretera, donde fueron arrollados por el vehículo de un conductor que fue encontrado unos kilómetros más adelante y se negó a realizarse la prueba de alcohol.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
