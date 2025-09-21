Hombre fallece tras caer de su motora y ser arrollado por un auto en Ponce

Un motorista falleció en la madrugada de este domingo tras un accidente en Ponce, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:01 a.m., en la calle Central, intersección con la Calle 6, en la barriada Clausells, en el mencionado pueblo.

De acuerdo con la información preliminar, el motorista, identificado como Efraín García Rivera, de 50 años, “aparentemente se cae de la motora”.

El informe policíaco añadió que en ese momento “se encontraba en el piso” cuando fue arrollado por un auto Nissan Sentra 2009 conducido por un hombre ya identificado por la Policía.

El motorista resultó “con lesiones de gravedad” y fue llevado al Hospital Dr. Pila, donde luego falleció, agregó la Policía.

Inicialmente el incidente fue investigado como “leve”, pero posteriormente se ocuparon los vehículos, mientras que se tomaron medidas en la escena.

Este caso es el segundo accidente fatal con motoristas reportado en la madrugada de este domingo, en circunstancias similares.

El otro caso fue registrado a eso de las 2:21 a.m., en la avenida 65 de Infantería, en dirección de Carolina hacia Río Piedras, frente a la barriada Venezuela.