Arrestan a uno de los más buscados de la región de Humacao

Un hombre de 30 años que figuraba como el número tres en la lista de los prófugos más buscados de la región de Humacao fue arrestado en la tarde del jueves, confirmó la Policía.

La Oficina de Prensa de la Uniformada indicó que se diligenció una orden de arresto contra José A. Rosario Sánchez, quien permanecía prófugo desde mayo de 2025 por un caso de violencia de género registrado en Yabucoa.

Rosario Sánchez fue llevado ante la juez Lorraine Acevedo Franqui. El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.