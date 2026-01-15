Opinión
Arrestan a uno de los más buscados de la región de Humacao

José A. Rosario Sánchez fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón tras no prestar la fianza

15 de enero de 2026 - 6:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rosario Sánchez fue llevado ante la juez Loraine Acevedo quien ordenó su ingreso a la Institución Correccional de Bayamón por no poder prestar la fianza impuesta. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un hombre de 30 años que figuraba como el número tres en la lista de los prófugos más buscados de la región de Humacao fue arrestado en la tarde del jueves, confirmó la Policía.

La Oficina de Prensa de la Uniformada indicó que se diligenció una orden de arresto contra José A. Rosario Sánchez, quien permanecía prófugo desde mayo de 2025 por un caso de violencia de género registrado en Yabucoa.

Rosarío Sánchez compareció ante la jueza Loraine Acevedo

Rosario Sánchez fue llevado ante la juez Lorraine Acevedo Franqui. El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza.

De momento, no se ofreció el monto de la fianza fijada, ni la fecha de la vista preliminar.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
