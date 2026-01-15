Radicarán cargos contra madre de cuatro menores encontrados solos en un apartamento en Bayamón

El Ministerio Público formulará, en horas de la tarde, denuncias por negligencia en el Tribunal de Bayamón, supo El Nuevo Día.

Los hechos fueron reportados el 14 de enero en el condominio Primavera.

Según el informe preliminar preparado por la Policía, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre cuatro menores de dos meses, dos, siete y 14 años, que presuntamente estaban en la vivienda sin la supervisión de un adulto.

La Policía indicó que, mientras los agentes se encontraban en el lugar, llegó la madre de los niños, quien fue arrestada y trasladada hasta el cuartel de Bayamón Oeste.

A la fémina se le realizó la prueba de alcohol en el aliento y arrojó resultado de .16%, confirmó la Uniformada.

Tras la intervención, los menores fueron transportados a una institución hospitalaria para una evaluación como parte del protocolo establecido para este tipo de casos.