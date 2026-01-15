Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radicarán cargos contra madre de cuatro menores encontrados solos en un apartamento en Bayamón

La Policía informó que los menores tienen las edades de dos meses, dos años, siete años y 14 años

15 de enero de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía indicó que la detenida, quien llegó conduciendo un vehículo, arrojó .16% de alcohol en el organismo. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Fiscalía de Bayamón formulará cargos este jueves contra una mujer detenida luego que la Policía encontró a sus hijos menores de edad solos en un apartamento de Bayamón.

El Ministerio Público formulará, en horas de la tarde, denuncias por negligencia en el Tribunal de Bayamón, supo El Nuevo Día.

Los hechos fueron reportados el 14 de enero en el condominio Primavera.

Según el informe preliminar preparado por la Policía, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre cuatro menores de dos meses, dos, siete y 14 años, que presuntamente estaban en la vivienda sin la supervisión de un adulto.

La Policía indicó que, mientras los agentes se encontraban en el lugar, llegó la madre de los niños, quien fue arrestada y trasladada hasta el cuartel de Bayamón Oeste.

A la fémina se le realizó la prueba de alcohol en el aliento y arrojó resultado de .16%, confirmó la Uniformada.

Tras la intervención, los menores fueron transportados a una institución hospitalaria para una evaluación como parte del protocolo establecido para este tipo de casos.

Además, el caso fue referido a la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y al Departamento de la Familia para continuar la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
